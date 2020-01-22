43 عاما وأم لأربعة أطفال.. روسية تفوز بلقب ملكة جمال سيدات الكون 2020

فازت الروسية كسينيا فيبيتسكايا، بمسابقة ملكة جمال سيدات الكون 2020، في مسابقة شاركت فيها سيدات من دول العالم كافة.
وواجهت كسينيا فيبيتسكايا، منافسة قوية من عدد كبير من المشاركات، من مختلف أنحاء العالم، فهي السيدة التي تبلغ من العمر 43 عامًا، وأم لأربعة أطفال.
وقالت "كسينيا"، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه كان من الصعب على لجنة التحكيم اختيار الأجمل، وأثنت على دور عائلتها وأصدقائها الذين قدموا لها كل الدعم.
وتابعت قائلة "أنا سعيدة لفوزي لأنني تمكنت من إظهار جمال المرأة الروسية للعالم، وقدرتها على التوفيق بين الجمال الخارجي والمهنة والأمومة".
وتهوى "كسينيا"، قراءة الكتب الأدبية بالإضافة لممارستها رقص التانجو.
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