كتاب جديد عن "مهارات التكيف الإبداعية للأطفال" في معرض الكتاب الـ51

حاجة الأمهات ومُربو الأطفال، لمعرفة كيف تكون مساعدة أطفالهم على تنظيم الذات، دفع الدكتور عبدالجواد خليفة أبوزيد، أخصائي نفسي بمركز الطب النفسي بجامعة عين شمس، لإصدار كتاب مترجم بعنوان "مزيد من مهارات التكيف الإبداعية للأطفال" عن دار الأنجلو المصرية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51.
ويعد الكتاب، مصدرًا شاملًا للمتخصصين الذين يعملون مع الأطفال وفي مقدمتهم الآباء والقائمين على رعاية الطفل.
كما يقدم هذا الكتاب التدخلات التي تشجع الأطفال على تعلم واستخدام استراتيجيات التكيف فيما يتعلق بالعلاقات والمشاعر والسلوك والخبرات الحياتية.
كما يسلط كل فصل من فصول الكتاب الضوء على مجموعة من التحديات السلوكية البسيطة إلى المتوسطة التي قد يتعرض لها الأطفال.
ويركز الفصل الأول على الآداب الأساسية والمهارات الشخصية بينما يركز فصل آخر على مهارتي الانتباه والاستماع وفصول أخرى تتناول وضع الحدود الصحية وإدارة الغضب والقلق والحزن والاكتئاب والأحداث الصدمية والمرض.
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