محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
القوام الفرنسي، هدف تسعى إليه معظم الفتيات، لظهور بإطلالة مثالية وجذابة، تماثل إطلالة الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة "بريجيت باردو"، نجمة جيل الخميسنيات والستينيات من القرن الماضي، والتي عرفت عند العرب بمثال الجمال وملهمة الموضة الفرنسية طيلة الفترة الماضية.
في السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" طريقة تطبيق الرجيم الفرنسي، وفقًا لموقع "WebMD".. للمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر رجيم "بريجيت باردو".. 10 نصائح للحصول على القوام الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.