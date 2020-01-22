رجيم "بريجيت باردو".. 10 نصائح للحصول على القوام الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

القوام الفرنسي، هدف تسعى إليه معظم الفتيات، لظهور بإطلالة مثالية وجذابة، تماثل إطلالة الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة "بريجيت باردو"، نجمة جيل الخميسنيات والستينيات من القرن الماضي، والتي عرفت عند العرب بمثال الجمال وملهمة الموضة الفرنسية طيلة الفترة الماضية.

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