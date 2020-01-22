هدية رائعة للأزواج في عيد الحب بمنزل "روميو وجوليت".. إليك التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يوفر منزل "Casa di Giulietta" في فيرونا، إيطاليا، إقامة مجانية للأزواج الذين يبحثون عن إقامة رومانسية، في شرفة تشبه شرفة جولييت التي ظهرت في مسرحية شكسبير الشهيرة، خلال يوم عيد الحب.

يعود المبنى إلى القرن الثالث عشر، وسيتم افتتاحه للمرة الأولى أمام الجماهير للإقامة لمدة ليلة واحدة، وتحتوي غرفة النوم على "شرفة جولييت"، وهي شبيهة بنظيرتها في مسرحية شكسبير الرومانسية المأساوية، حيث أعلنت البطلة عن حبها لروميو.

كما سيحصل الثنائي على جولة خاصة في المنزل كجزء من الإقامة، وسيتم انتظار الضيوف من قبل خادم شخصي قبل الاستمتاع بعشاء رومانسي على ضوء الشموع لشخصين من إعداد الطاهي الحائز على نجمة ميشلان جان كارلو بيربيليني

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وتعود غرفة النوم إلى القرون الوسطى بسرير Letto di Giulietta الذي تم استخدامه في فيلم روميو وجولييت عام 1960.

وسيحصل الضيوف أيضًا على القراءة والرد على رسائل الحب المرسلة إلى جولييت من قبل المعجبين، إذ يتم إرسال الآلاف من الرسائل إلى المنزل كل عام، ويرد عليها مجموعة من المتطوعين تدعى جولييت كلوب للرد عليها.

على الرغم من أن المنزل ليس مصدر إلهام للعرض بشكل واضح، إلا أن العديد من ميزات المنزل كانت مشابهة لتلك الموجودة في مسرحية روميو وجولييت.

ويقدم موقع "Airbnb" الفرصة للزوجين المحظوظين للإقامة في المنزل يوم عيد الحب 14 فبراير، من خلال مسابقة، حيث يجب على المرتبطين، كتابة قصة حب خاصة بهم، وشرح سبب معين يقنع القائمون على المسابقة لاختياركم للفوز.