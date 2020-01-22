5 أنواع من الملابس احذري وضعها في الغسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كثير من أنواع الملابس لا تصلح أن توضع داخل الغسالة، حيث تختلف طريقة غسلها عن الملابس الأخرى بسبب اختلاف خامتها، وذلك للحفاظ عليها من التلف. نوضح لكم أنواع هذه الملابس وفق ما ذكر موقع "bestlifeonline":

- ملابس الدانتيل

الملابس المصنوعة من الدانتيل من أكثر الأنواع التي تحتاج إلى عناية واهتمام عند غسلها حتى لا تتعرض للتلف أو الضرر، لذا لا يُفضل وضعها في الغسالة لأنها تتمزق وتفقد تماسكها، حيث إنها من الأقمشة الناعمة.

- الملابس الفرو

من أكثر الملابس التي تحتاج إلى عناية ورعاية شديدة في غسلها، لأنها تتأثر بأي شيء عن غسلها، لذا يجب تجنب وضعها في الغسالات العادية أو الأوتوماتيك حتى لا يتلف نسيج الفرو أو يضيع لونه ويتعرض للبهتان، فضلًا عن أنها تؤثر على الملابس الأخرى، ويمكن غسلها باستخدام البخار أو الماء البارد والمسحوق المخصص لها.

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- الملابس الصوف

الملابس المنسوجة من الصوف حساسة للغاية، وتحتاج إلى طريقة غسل معينة للحفاظ على مظهرها ورونقها، لذا يُنصح بعدم وضعها في الغسالات لأن هذه الملابس لا تقاوم الحركة القاسية للغسالة، ويُفضل غسها يدويًا مع مراعاة عدم الدعك، ومن الأفضل الضغط عليها داخل الحوض بلطف بيد منبسطة، على ألا يتم عصرها بعد الغسل.

- الملابس التي تحتوي على الخرز أو الترتر

احرصي على عدم وضع الملابس التي تحتوي على الخرز أو الترتر في الغسالة، وذلك لعدم تلف الزخرفة، وينصح بغسلها يدويًا.

- السوستة

لا يُنصح بإدخال الملابس التي تحتوي على سوستة كبيرة في الغسالة، حيث إنها عند دورتها في الغسالة تسبب أضرارا كثيرة في الملابس الأخرى.

أما بقية الملابس التي تحتوي على "سوستة" يمكن إدخالها إلى الغسالة لكن يجب إغلاق سحاب "الستوتة" لأن وضعها مفتوحة تسبب تلفًا للملابس الأخرى، كما أن تسرب المسحوق عليها قد يجعل من الصعب غلقها بعد ذلك.