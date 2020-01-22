الجبن النباتي يهدد طفلِك بمخاطر جسيمة.. إليكِ البديل الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
يعتبر الجبن من الأطعمة المفضلة لدى بعض الأطفال، ويتعين على الأمهات قراءة المكونات المدونة على العلبة قبل شرائها، والتأكد من أن الجبن مصنع من عناصر طبيعية، وآمنة على صحتهم.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أفضل أنواع الجبن لصحة الأطفال، وفقًا للدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.. للمزيد اضغط هنا
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