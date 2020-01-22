الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها في ورطة كبيرة بعد الفيديو الفاضح الذي أغضب الكويتيين!

بعد ظهورهما في فيديو خادش للحياء أثار الاستياء في الكويت، ألقى الأمن الكويتي القبض على الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي.

وقال مصدر أمني كويتي إن رجال المباحث الإلكترونية كانوا قد رصدوا المقطع، وتم تحديد هوية من ظهر فيه، وتبيّن أنهما زوجان وعلى الفور، وجهت لهما تهم مخالفة الجرائم الإلكترونية، وتم استدعاؤهما للتحقيق.

وذكر المصدر أنه جرى التحقيق مع المتهمين، وتقرر حجزهما بتهمة الفعل الفاضح وبث كلمات خادشة للحياء، ما ترتب عليه إساءة استخدام الهاتف، وسيتم استمرار حجزهما وإحالتهما إلى جهات نيابة الإعلام.

وظهر أحمد العنزي في المقطع المتداول وهو يقوم بتسريح شعر زوجته ”الكندري“، التي علقت لاحقا بالقول إن زوجها ”لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون“.