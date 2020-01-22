3 إطلالات غير موفقة للفنانة أصالة

في عام 2019 ولا سيما في الأشهر الأخيرة، رصدنا عددًا كبيرًا من الاطلالات المميزة التي تألقت بها أصالة نصري، في مناسبات مختلفة وفي حفلاتها على المسرح، اختارت فيها تصميمات فساتين أنيقة، وبتصميمات فاخرة أغلبها حمل توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran، ومؤخرًا مرت أصالة بظروف قاسية بعد أن أعلنت رسميًّا عن طلاقها، وربما هذا ما جعلها تقع في فخ الموضة وتسيء الاختيار، حيث رصدنا لها حتى الآن 3 اطلالات غير موفقة منذ الطلاق، وإليكِ التفاصيل.

اطلالة باللونين الفضي والنيلي اعتمدتها أصالة:

للوهلة الأولى شعرنا أنّ هذا اللوك بدا فاخرًا وأنيقًا، لكن بعد التمعّن في الاطلالة بدأنا بملاحظة الأخطاء، وكان اللوك عبارة عن فستان ماكسي باللون النيلي، ومن فوقه اعتمدت معطفًا طويلًا من التفتا باللون الفضي الميتالك، خصره مزين بحزام عريض مطرز بالورود، وهذا ما جعل المنطقة الأمامية تبدو مزدحمة وجعلت اللوك يبدو فوضويًّا نسبيًّا، زينت الاطلالة بمجوهرات ذات طابع شرقي.

فستان من التول والترتر اعتمدته أصالة:

في إحدى الحفلات الخيرية، شاهدنا أصالة نصري وقد اختارت فستان سهرة من نيكولا جبران Nicolas Jebran، مصنوعًا من التول والترتر باللون الزهري، بقصة متصالبة عند الصدر ومحدد الخصر، تصميم الفستان بدا قديمًا وغير مواكب للموضة، وحتى لون الشعر لم يبدُ مناسبًا مع الفستان، وقد نسقت مع اللوك مجوهرات ماسية مرصعة بأحجار باللون العنابي.

فستان أسود اختارته أصالة نصري في أحدث اطلالاتها:

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اختارت أصالة نصري في أحدث اطلالاتها، فستانًا باللون الأسود من نيكولا جبران Nicolas Jebran بدا الأفضل بين خياراتها حتى الآن، قصته محافظة مع أكمام طويلة وله قصة الكورسيه من المخمل من الأعلى، تصميم الفستان أنيق لكنّ المشكلة أنّ فيه الكثير من التفاصيل التي جعلته يبدو مبهرجًا نوعًا ما، وقد اختارت مع اللوك مجوهرات ماسية بارزة، واعتمدت تسريحة شعر مموجة وبدت جميلة ومشرقة.

3 اطلالات غير موفقة في فساتين سهرة اختارتها أصالة نصري من نيكولا جبران لحفلاتها المختلفة، بعد اعلان طلاقها، ما رأيكِ أنتِ بهذه الاطلالات.

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