عطور عالمية مناسبة ليوم الزفاف

عطر العروس ليوم الزفاف تختاره الصبيّة بعناية خاصة، فكل فتاة تبحث عن ذوقها الخاص باختيار رائحة تناسب ذوقها وشخصيتها أيًّا كانت، بالإضافة إلى رائحة تدوم لساعات الزفاف الطويلة.
ولهذا اخترنا لكِ عطور عالمية ليوم الزفاف تناسب كل أذواق الصبايا.
Chanel No. 5
هذا العطر لا يمكن أن تضعيه بمقارنة مع أيّ عطر آخر، بخاصة وإن كنتِ تبحثين عن عطر برائحة قوية وبلمسة منعشة، مناسب أيضًا للصبيّة التي يستمر حفل زفافها لساعات طويل بين النهار والليل.
Jo Malone Peony and Blush Suede
عطر جو مالون هو خيار مميز بين العرائس، برائحته المميزة التي تمنحكِ إحساسًا رائعًا بالإثارة والأنوثة، وهو من العطور التي يفضلها الرجل على المرأة بشكل عام.
Ralph Lauren Romance Rosé
هذا العطر من الورد يمنحكِ لمسة فريدة وحديثة، بفضل روائح الفواكه الطبيعية من ليتشي البرغموت والتفاح الأحمر والكشمش الأسود.
EB Florals Kingston
Osmanthus Eau de Parfum
هذا العطر مخصص للصبايا اللاتي يفضلن عطور المسك الأبيض، برائحة مخملية مخصصة للعروس، ولمسة من رائحة الأوراق البنفسجية وبتلات الياسمين وخشب الصندل، لإحساس رائع بالانتعاش.
Gucci Bloom Nettare di Fiori
هذا العطر رائع ليمنحكِ إحساسًا مميزًا بالأنوثة والنعومة، مع مزيج الأزهار المختلفة مع خشب الصندل، للمسة أكثر إنعاشًا.
Estée Lauder Beautiful Belle
عطر ليتشي ، والميموزا ، وبتلات الورد ، والزهرة البرتقالية ، والغردينيا ، والمسك المرزياني، تختلط في هذا العطر للحصول على رائحة حسية مختلفة للعروس، تمنحكِ الكثير من الأحاسيس المختلفة بيومكِ المهم.
Yves Saint Laurent Black
Opium
رائحة عطر سان لوران يمنحكِ مزيجًا خاصًّا من روائح الأزهار البيضاء والفانيليا والياسمين والبتشولي، مع لمسة عميقة القهوة السوداء، للمسة أكثر إثارة وشعور يزيدكِ ثقة بالنفس.
Viktor & Rolf Flowerbomb
Nectar
عطر البارود و الباتشولي في هذا العطر الجميل من اللون الوردي، يمنحكِ إحساسًا منعشًا بروائح الأزهار.
Guerlain Mon Guerlain
الأنوثة الحسية هي اسم اللعبة عندما يتعلق الأمر بعطر Angelina Jolie-inspired الذي يتميز باللافندر الفرنسي والياسمين الهندي وخشب الصندل وفانيلا تاهيتنسيس.
Clinique My Happy Peony Picnic
العنب والورود المشمسة في هذا العطر هي رومانسية لا يمكن إنكارها، وهو أكثر ما ستحتاجينه بيوم زفافكِ.
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