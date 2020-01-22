إطلالات شتوية للأمهات من مي البلوشي

تحرص الفنانة مي البلوشي على تنسيق أزيائها بدقة وعناية، حيث تظهر بأزياء أنيقة تتناسب مع عمرها وقوامها ومجتمعها أيضًا، ومنها اخترنا لكن هذه الخيارات المناسبة لفصل الشتاء، لتستوحين منها ما يناسبكن.

ظهرت مي ببنطال جلد أسود وبلوفر عنابي نسَّقتهما مع جاكيت أسود مزين بالفرو وقبعة سوداء لخيار يناسب البرد القارس، وتألقت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف طويل بني ووشاح للرقبة لإطلالة عملية، واختارت بنطالًا أسود وبلوزة بنية مع معطف جينز عصري لتضيف لإطلالتها روح الشباب.

واختارت أيضًا إطلالة أنيقة يكسوها اللون الأسود من البنطال والبوت والمعطف، وتزينت لستايل أنثوي بفستان محتشم كاروهات مزيَّن بقماش أسود من الأسفل، وأكملته بحذاء أسود ببوت، كما ارتدتْ في لوك يكسوه اللون الأسود معطفًا طويلًا ومعه قبعة من الفرو، مع بنطال وحذاء بوت.

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