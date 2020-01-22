أحدث تسريحات شعر مفتوح للعروس

واحدة من أجمل أفكار تسريحات الشعر التي يمكن للعروس أن تعتمدها، هي تسريحات الشعر المفتوح، التي تناسب كل ألوان الشعر، وتبرز جماله، خاصة إن كانت العروس تتمتع بشعر صحي.

ويمكن أن تضيفي الكثير من لمساتكِ الخاصة لتسريحة الشعر المفتوح، مع الخصلات الويفي أو الكيرلي المنسدلة، وإليكِ التفاصيل...

تسريحة شعر مفتوحة مع لمسة بسيطة من الخصلات المرفوعة



يمكنك اعتماد تسريحة الشعر المفتوح مع الخصلات المنسدلة، ومعها يمكنك رفع بسيط للخصلات من كلا الجانبين، لإطلالة أكثر رقيّاً، خاصة للعروس التي تحب الشعر المنسدل بالكامل، وبالوقت نفسه تميل لاعتماد تسريحة الشعر المفتوح.

تسريحة الشعر الطويل مع الخصلات الويفي

إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، فلم لا تختارين تسريحة الشعر الويفي، مع بعض إكسسورات الشعر والمثبت، ليحافظ على جمال التسريحة، وستكون الطرحة بهذه الحالة منسدلة من الخلف، حتى لا تفسد جمال خصلات.

تسريحة الشعر المفتوح مثالية لصاحبات الوجه الممتلىء

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تسريحة الشعر المنسدل تناسب أيضا الصبايا صاحبات الوجه المملتئ، فهي تخفي الكثير من الأجزاء الممتلئة من الوجه، خاصة إن اعتمدتها مع غرة عريضة، ورفعت أحد الجانبين من الشعر، وتركت الباقي منسدلا وناعما.

تسريحة الشعر المفتوح على جنب

أما إذا أحببت إضافة بعض اللمسات الحيوية لمظهرك، اعتمدي على الشعر المفرود، ولكن أن تكون كل الخصلات على جنب، ومن الممكن أن تعتمدي بعض أطراف الخصلات الويفي، لتمنحك مظهراً أكثر كثافة.

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