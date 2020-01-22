  الأقراط الطويلة ترند حتى ربيع 2020

لعلّ أكثر ما يلفت الأنظار في الإطلالات الأنيقة والرسمية، هي قطع المجوهرات الفاخرة التي ترسم معالم الإطلالة وتقدم فكرة جيّدة عن ذوق السيدة في اختيار أزيائها وملابسها، خاصة في السهرات المسائية التي تتطلب الظهور بأبهى صورة.

وبالطبع الأقراط هي من أساسيات الإطلالة الناجحة، فهي التي تميز السيدة وتمنحها رونقاً جذاباً، فكيف إن كانت أقراطاً طويلة تغطي الرقبة بتصاميمها الغريبة والجديدة، التي ستستمر ترند حتى ربيع 2020، وبالتالي يجب أن تقتني واحداً أو أكثر منها لتبقي مواكبة أخر صيحات الموضة.

ولكي نقدم لكِ المساعدة، جمعنا بعض الأقراط الطويلة التي لفتت أنظارنا بشدة في هذا الموسم، والتي بإمكانك اختيارها مع مختلف الإطلالات.



أقراط من Miu Miu

السيدات صاحبات الإطلالة العصرية والعفوية والتي تميل إلى الشبابية، ستنال إعجابكن هذه الأقراط من Miu Miu، فالأحجار الكريمة التي جاءت بألوان متعددة مثل الأزرق، الأحمر، الأصفر والأخضر وحجر الماس الكبير، تستطيع أن تمنحك إطلالة عصرية مليئة بالأناقة.

ننصحك باختيارها مع إطلالة بلون واحد مثل الفساتين البسيطة والناعمة، وبالطبع لا تختاري معها أي مجوهرات أخرى لكي تظهري بإطلالة مميزة من دون تكلّف.



أقراط من Chloé

تمكنت هذه الأقراط الأنيقة من Chloé من لفت أنظارنا بشدة، خاصة وأنها احتوت على حبات اللؤلؤ الجذابة التي لم تأت بشكل دائري تقليدي، بل جاءت بشكل بيضوي وفوضوي، كما تميزت بتصميم الهلال الذي تزيّن بكلمة Chloé.

وأكثر ما يميزها هو اختلاف الطول بين القرطين، فأحدهما جاء أطول من الثاني، لذلك نرشحه لصاحبات الإطلالة العصرية.

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أقراط من Balenciaga

نرشح هذه الأقراط الماسية الجذابة من Balenciaga لصاحبات الإطلالة الكلاسيكية اللواتي لا يرغبن بأي أحجار أو ترصيع أخر مع الماس. فقد جاءت هذه الأقراط من الماس بشكل كامل وتميزت بتصميمها الحديث والبعيد عن التقليدي لتمنح الإطلالة أسلوباً مختلفاً.

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