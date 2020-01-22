أغراض و مستلزمات جهاز العروس بالتفصيل

تحضيرات دبش العروس تأخذ جزءًا كبيرًا من اهتمام الصبيّة التي تستعد لحفل الزفاف، فما بين التفاصيل الكثيرة لجهاز العروس، تحتاج الصبيّة إلى الاستعداد جيدًا حتى لا تنسى أيّ شيء سوف تحتاجه بشدة بعد الزواج، لهذا سيكون حديثنا اليوم عن دبش العروس بالتفصيل.



أغراض أساسية بقائمة جهاز العروس لا تتخلي عنها

اكسسوارات العروس

من الأمور التي قد تبدو غير مهمة للعروس او تغفل عنها، هو اختيار الاكسسورات، ولكن عزيزتي عليكِ تخصيص بعض الوقت لها، بخاصة وأنّ اختيارها يحتاج بعض الوقت، ولكن ننصحكِ بالبدء بالتفكير بها بعد شراء ملابسِك، حتى تنسقي معها القطع المناسبة.

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كما ننصحكِ بشراء دبش العروس المخصص للاكسسوارات ، بخاصة هذه القطع الصغيرة للحجم، حتى لا تفقدي أيًّا منها أثناء نقل الدبش.

الملابس الخاصة بالعروس

عليكِ الاهتمام جيدًا بما سوف ترتدينه بعد زواجِك، سواء بملابس البيت أو بملابس الخروج، بخاصة وأنّ كل عروس تحتاج لأن تظهر بأجمل الاطلالات لديها، ولا تنسي أن تختاري كثيرًا من القطع المثيرة والمميزة لملابس النوم.

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اختيار المفارش الأنيقة والمميزة من الأساسيات بدبش العروس، حاولي عمل اختلاف وتنويع في اختيار المفارش، ما بين المطرزة والملوّنة، والأمر نفسه لمفارش الأثاث.

ولا تنسي عزيزتي اختيار مفارش أنيقة ومطرزة بشكل واضح، لكي تضعيها على الفراش في أيامكِ الأولى بعد الزفاف.

أدوات مكياجكِ ومستحضرات التجميل

اعتمدي علب المكياج الكبيرة التي تختصر الكثير من المستحضرات، وبالوقت نفسه سوف تختارين قطعًا مفردة تزيّنين بها مرآتكِ.

كذلك سوف تعتمدين مستحضرات التجميل الخاصة بالاستحمام، وأنواع العطور المختلفة التي تزيدكِ سحرًا وجمالًا

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