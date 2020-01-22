كيفية اختيار شبكة عروس 2020 بحسب الصيحات الرائجة

شبكة العروس هي قطع المجوهرات المكتملة مع بعضها التي تكون هدية من العريس لخطيبته، وتختارها العروس بحسب ذوقها وشخصيتها، وبالطبع بحسب الصيحات الرائجة، لذلك جمعنا لكِ ، مجموعة مختلفة لأحدث صيحات مجوهرات شبكة العروس لتختاريها وفقًا لشخصيّتِك.

إذا كنتِ تتمتعين بذوق الملوك، وشخصية تعشق الرفاهية والترف، اعتمدي على شبكة العروس الفخمة، بأحجار الماس الشبكية، مع الحجر الأسود، أو بالشكل الحلزوني، مع قرط الأذن الطويل.

مجوهرات العروس

الشخصية المحبة للطبيعة، ستختار بالطبع شبكة العروس المستوحاة من تصاميم الورود، كالعقد المفتوح من الأمام، مع قرط الأذن الوردة، مع فرع الشجر المتدلي من الذهب الأبيض.

أو كالتصميم الذهبي المائل للون النحاسي، مع المجوهرات الكريستالية، ولكنها تكون أرقّ وأهدأ في التصميم، الذي جاء عبارة عن فروع الشجر، للشخصية الهادئة والرومانسية.

أما إذا كنتِ تتمتعين بشخصية قوية، ولكنها واقعية، فستُعجبكِ شبكة عروس المستوحاة من شكل قطرة الماء، وهي التصميم الأشهر بين النجوم، كونه بسيطًا وسهلًا، كما يعكس الذوق المترف، للعروس التي تعرف ماذا تريد، وغير مترددة في قراراتها، كما أنّ الخاتم من هذا التصميم، هو الأنسب لـ خاتم الزفاف الذي يظلّ في إصبعكِ طوال الوقت.

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الأحجار الملونة لا غنًى عنها في تصاميم شبكة العروس، للعروس المحبة للحياة والحركة، فأيًّا كان التصميم الذي تفضلينه، يمكنكِ الاعتماد مثلًا على حجر الزمرد، أو الأحجار الفيروزية، التي تناسب الذهب الأصفر أو الماس بحسب ذوقِك، كالتصميم المكون من فروع الأحجار الخضراء، المتدلية من العقد الشبكي، مع قيرط الأذن المتدلي بالطريقة نفسها.

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