تعرفي علي أصول وقواعد اتيكيت تناول الطعام في البوفيه

كثيراً ما تقومين، يا عزيزتي، بتلبية الدعوات لحضور مناسبات مختلفة، من أعراس وغيرها، والتي غالباً ما يكون محور الضيافة فيها “البوفيه”.

إلا أن لهذه “البوفيه” إتيكيت خاصة بها يتوجب عليك احترامها والالتزام منها، حفاظاً على أصول اللياقة والتصرف في المجتمع وعلى صورتك كامرأة لائقة.

من هنا، تعرفك خبيرة الاتيكيت فيرا يمّين على إتيكيت “البوفيه”.

وفي هذا السياق، أأنه فور وصولك الى صالة أو قاعة الاحتفال، يتوجب عليك القاء التحية على أصحاب الدعوة، مشددة على أهمية الالتزام واحترام المقعد المخصص لك، وفق اللائحة الموضوعة مسبقاً من قبل المضيفات، بعيداً عن أي محاولة لخلق المشاكل أو تبديل الاماكن، لاي سبب كان.

ودعت الى ضرورة القاء التحية على الاشخاص الذين يشاركونك الطاولة، حتى لو كانوا غرباء عنك أو يسود العلاقة معهم شيء من الخلافات، فتأدية السلام هي واجب يجب احترامه دائماً في الأماكن العامة.

كما أنه لا يحق لك تناول الطعام قبل افتتاح “البوفيه” مع ضرورة البدء بالمالح الى الحلو، مشددة على ضرورة المحافظة على ترتيب الصحن والتأكد من وضع كميات قليلة من الطعام فيه خصوصاً أنه يمكنك الاضافة دائماً.

ونصحت بعدم خلط المالح بالحلو، مشددة على ضورةر إعادة أدوات السكب الى مكانها خصوصاً انه لا يحق لك تناول الطعام أثناء التجول في “البوفيه” أو فتح أحاديث جانبية مع الاخرين وضرورة احترام الصف.

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في حال بقي في الصحن الرئيسي الموضوع على “البوفيه” 3 قطع فقط، حاولي أن تأخذ قطعة واحدة فقط، لافتة الى انه عليك عدم تذوق أي قطعة لست متأكدة منها مع ضرورة الامتناع عن حمل صحنين في آن واحد.

ولفتت الى أنه من الممنوع وضع حقيبة يدك على طاولة الأكل، بل يمكنك وضعها على رجليك ووضع المحرمة فوقها أو تعليقها على الكرسي أو بواسطة أداة التعليق المخصص للحقائب، مشيرة الى أنه أثناء الجلوس على طاولة الاكل، من غير اللائق البدء بتناول الطعام قبل تواجد ثلث أعضاء الطاولة على الاقل.

عند المغادرة، يتوجب عليك يا عزيزتي التوجه الى اصحاب الدعوة لشكرهم على هذه المناسبة.

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