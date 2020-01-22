ارتداء التنورة الربيعية على طريقة النجمات

في فصل الربيع، تميل النساء عادة إلى ارتداء التنانير الخفيفة والملوّنة، لأنها تُشعرهنّ بالانتعاش. وبما أنّ موضة هذا الموسم تدور بشكل كبير حول التنانير بمختلف أنواعها، فقد رأينا كثيرات من النجمات قد اعتمدنها كقطعة أساسيّة في إطلالاتهن المميزة. وأنت، بإمكانك أن تستوحي منهن إطلالة جميلة بالتنورة الربيعيّة.

وكما لاحظنا، هناك أشكال وألوان وأطوال مختلفة من التنانير، وجميعها رائج، وبالأخص تلك الضيّقة ذات الخصور العالية، والتي تسمّى "Pencil". وقد رأينا كلاً من Sofia Vergara، وChristine Teigen، وDemi Lovato وLily James قد ارتدينها بطرقهنّ الخاصة. وهنالك التنورة الواسعة ذات الخصر العالي المستوحاة من الخمسينات ( Midi-Skirt)، وقد اختارتها كلٌّ من Eva Mendes، وKelly Rowland، والتنورة التي وصل طولها إلى الكاحل، وهي أقلّ رسمية من التنورة الطويلة. وقد رأينا كلاً من Allison Williams، و Jessica Simpson بها. وهناك التنورة الطويلة التي لا غنى عنها طبعاً، خصوصاً تلك التي باستطاعتنا ارتداءها عوضاً عن الفستان، وقد رأينا بها كلاً من Olivia Wilde وعارضة الأزياء Constance Jablonski. وهناك التنورة المنسدلة التي وصل طولها إلى ما دون الركبة. وهي تمتاز بالأناقة والعملية. وقد رأينا بها كلاً من Emmy Rossum، Poppy Delevingne، و Sarah Hyland.

ومما لاحظناه أنّ النجمات قد نسّقن هذه التنانير، خصوصاً ذات الخصور العالية، مع القمصان القصيرة "Cropped tops" لإطلالات عصرية، أو مع التيشيرت القطنية لإطلالات أكثر شبابية، أو مع التوب الرسمية لإطلالة أنيقة وفاخرة.

شاهدي إطلالات النجمات بالتنانير الربيعية، واختاري منها الإطلالة المفضّلة لديك، لتستوحي منها "لوك" مميزاً ومفعماً بالأنوثة والأناقة.

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