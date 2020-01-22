آخرهن زينة عكر.. جيوش تقودها سيدات

لمع اسم زينة عكر عدرا، التي تولت وزارة الدفاع اللبنانية، لتصبح أوّل امرأة عربية تتولّى هذا المنصب، والتي شغلت أيضاً منصبَ نائب رئيس الوزراء.

الخطوة التي اتخذتها لبنان سبقتها فيها بعض الدول الأوروبية والأفريقية، تستعرضها "هُن"، في التقرير التالي.

الهندية نيرمالا سيثارامان

عيّن رئيس الوزراء الهندي، "ناريندرا مودي"، عام 2017، السيدة "نيرمالا سيثارامان"، وزيرة للدفاع، في مسعى لإعادة النمو الاقتصادي إلى مساره وتحديث القوات المسلحة.

أثيوبيا.. عائشة محمد موسى

أسندت حقيبة وزارة الدفاع في أثيوبيا، إلى عائشة محمد موسى، بعد مسار ساطع بتحمل المسؤوليات، وتعد بذلك أول امرأة مسلمة تعين في هذا المنصب الحساس والذي كان من قبل حكرا على الرجال فقط، بل وصف اختيارها في هذا المنصب بالثورة النسائية التي تؤشر لبسط الكثير من السلام.

هولندا.. أنك بيليفيلد

استطاعت "أنك"، أن تتقلد منصب وزيرة الدفاع الهولندية، منذ أكثر من عامين، وتولت المنصب بعدما استقالت السابقة لها وهى "جانين هينيس"، بعد مقتل جنديين في مالي أثناء تأدية مهمة خاصة لقوات حفظ السلام.

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إسبانيا.. مارجريتا روبليس

وتولت مارغريتا روبليس، قيادة الجيش الإسباني، منذ يونيو 2018، وكانت أول امرأة ترأس محكمة إقليمية (برشلونة)، وأول امرأة تصل إلى المحكمة العليا في إسبانيا، وقد شغلت أيضًا مناصب وزيرة الأمن والعدل خلال حكومات "جونزاليس".

فرنسا.. فلورنس بارلي

منذ عام 2017 عين الرئيس إيمانويل ماكرون، "فلورنس" في منصب وزيرة الدفاع الفرنسية في حكومة فيليب الثانية، وحتى الآن.

ألمانيا.. أورسولا فون دير لاين

وتولت "فون دير"، منصب وزارة الدفاع، فترة طويلة بدأت من 2013 إلى 2019، وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب.

إيطاليا.. روبرتا بينوتي

استطاعت "روبرتا"، الأم لبنتين، أن تتخلى عن أناقتها المعهودة عليها، وارتدت الزي العسكري، وذلك بعد أن شغلت منصب وزير الدفاع الإيطالية، منذ تم تعينها في 21 فبراير عام 2014.