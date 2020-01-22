مجموعة ألبرتا فيريتي لربيع 2020.. للراغبات بالراحة في المناسبات الخاصة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وفقًا للمصممة الإيطالية ألبرتا فيريتي، تريد النساء الشعور بالراحة حتى عندما يرغبن في ارتداء الأزياء الراقية إلى المناسبات الخاصة، ومن أجل الاستجابة لاحتياجات عملائها، استعانت المصممة بصور ظلية غير معقدة ومغرية لخطها الفاخر من قطع الهوت كوتور، والذي تم تصميمه للمناسبات الخاصة، وكانت النتيجة تشكيلة من الفساتين الفخمة الأنيقة والخالدة جمعت بين الرقة الأنثوية وسحر الخياطة الراقية و لمسات ذكورية.

قدمت المصممة ضمن مجموعتها المحدودة تشكيلة من الفساتين بأسلوب الدوقة، بما في ذلك الفساتين بتطريزات الأزهار ملونة بألوان رائعة وبدلات البنطلون في ظلال ألوان الجواهر الغنية واللامعة.

بالإضافة إلى الفساتين الرومانسية الفخمة من الشيفون، تميزت بطيات ناعمة وتطريزات رائعة إلى جانب فتحات الساق الجريئة وقصات الصدر المنخفضة.

وتضمنت المجموعة أيضًا الفساتين الطويلة المصنوعة من الساتان بقصات الأكتاف العارية أو قصة الكتف الواحدة والتي بدت مثيرة وساحرة، بالإضافة إلى البدلات الرسمية المطرزة بالترتر اللامع بلمسات ذكورية تعكس قوة المرأة وجرأتها.

وبطبيعة الحال سيطرت على المجموعة صور ظلية منحوتة تبرز جمال الجسم، وصور ظلية أثيرية من أقمشة متدفقة، وفي حديثها عن التشكيلة قالت ألبرتا: "الشيفون هو نسيجي المفضل، إنها تجعل الفساتين تطير تقريبًا عند تحركها ، وتمنحها أجنحة".

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ومن أبرز قطع المجموعة التي لفتت انتباهنا نذكر فستان في ظل الأزرق المائل للرمادي والذي أتى مصنوعا من طبقات جورجيت الحرير المتدفقة والناعمة مرتبط بكاب مطابق منسدل على الارض تميز بقصة صدر منخفضة حتى السرة مزينة بالترتر الذهبي، وفستان من الشيفون المتدفق بقصة الكتف الواحد في ظل الأزرق الملكي، و بدلة جمبسوت بتوب مقلم بالترتر وبنطلون أسود واسع من المخمل منسق مع كاب طويل أسود من الساتان.

أما بالنسبة للوحة الألوان فكانت محايدة، سيطر عليها ظل الأسود الكلاسيكي إلى جانب الأزرق الملكي والأزرق الفاتح والرمادي والبنفسجي والفوشيا، مع غياب تام للطبعات الحيوانية وطبعات الأزهار.

فيما يلي أبرز القطع من مجموعة أزياء الهوت كوتور المحدودة الإصدار من ألبرتا فيريتي لربيع 2020، فما رأيك؟