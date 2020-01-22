الامارات | رقم قياسي لعدد زوار القرية العالمة خلال شهرين..تعرف عليه

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لعدد زوار القرية العالمة خلال شهرين..تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم عن تحقيقها لأرقام قياسية جديدة في متوسط أعداد الضيوف اليومي بنحو 42 ألف ضيف يومياً.
وشهدت القرية العالمية خلال أول شهرين من انطلاقها زيارة ما يزيد على 3.5 مليون ضيف، وحققت أرقاماً قياسية جديدة في أعداد الضيوف الذين توافدوا عليها من داخل الدولة وخارجها خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 48، بنحو 140 ألف ضيف في يوم واحد.
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