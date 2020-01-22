بعد ظهور شيرين.. 7 أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن غير الأكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسى:

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل في حفلها الأخير بمدينة جدة، بسبب غنائها على كرسي وظهورها بوزن زائد، وكانت تعليقات وتساؤلات من الجمهور لشيرين عن زيادة وزنها، وعن غنائها على كرسي.

أما سبب زيادة وزنها، فيرجع للعلاج الذي كانت تتلقاه عقب عملية جراحية، ما أدى لزيادة وزنها بسبب احتباس المياه في جسمها.

وفي هذا الصدد، يستعرض "الخليج 365" الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن غير الطعام، وفق ما ذكر الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية في تصريحه لـ"الخليج 365":

1- بعض الأدوية:

الأدوية التي تعالج أمراض الحساسية لاحتوائها على نسبة الكورتيزون، ومن ضمن أعراضها الجانبية احتباس الماء في الجسم، وبالتالي زيادة الوزن، وأيضًا أدوية منع الحمل.

2- قصور الغدة الدرقية:

نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي زيادة الوزن.

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3- هرمونا اللبتين والجريلين

هرمون اللبتين المسؤول عن الشبع، أما "الجريلين" المسؤول عن الجوع، وعند زيادة أيًا منهما في الجسم عن المعدل الطبيعي يؤدي إلى زيادة الوزن.

4- نسبة الصوديوم

الإفراط في تناول العناصر التي تحتوي على نسبة الصوديوم مثل، الملح والمخلل، اللذان يتسببان احتباس الماء داخل الجسم.

5- قلة النشاط والحركة:

الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر، دون الحركة من الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن والسمنة بشكل كبير.

6- قلة ممارسة الرياضة:

تعد ممارسة الرياضة وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، وبالتالي قلة ممارستها تؤدي إلى السمنة بشكل ملحوظ.

7- عدم تنظيم مواعيد الوجبات:

يجب تنظيم مواعيد لتناول الوجبات يوميا حتى لا تتسبب في زيادة الوزن.