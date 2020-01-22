"مكياج طبيعي".. طريقة عمل أحمر الشفاه في المنزل بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري: يحتوي أحمر الشفاه "الروج" على المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر شفاهك، لذلك نقدم لكِ طريقة طبيعية، تمكنك من صناعة الروج الخاص بك بالدرجة التي تفضلينها، في المنزل بسهولة، وهو آمن تمامًا على الجلد، ويرطب ويلمع الشفاه، بحسب ما أوضح موقع "wellnessmama". المكونات 1 ملعقة صغيرة من شمع العسل الطبيعي. 1 ملعقة صغيرة من زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو. 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. اللون: بالنسبة للون الأحمر: 1/8 ملعقة صغيرة من مسحوق البنجر أو قطرة واحدة من ألوان الطعام الأحمر الطبيعية بدون إضافات كيميائية. Advertisements للون البني - اللون الداكن: ربع ملعقة صغيرة أو أكثر بحسب الدرجة التي تريدنها، من مسحوق الكاكاو، ورشة صغيرة من القرفة أو الكركم. للحصول على ملمس غير لامع: 1/4 ملعقة صغيرة من طين البنتونيت. للرائحة: قطرة من الزيت العطري المفضل لديك. الطريقة: - نذوب شمع العسل وزبدة الشيا وزبدة الكاكاو وزيت جوز الهند في وعاء زجاجي بدون غطاء ونضعها في حمام ماء ساخن، حتى الذوبان. - بعد الذوبان نضيف مكونات اللون والرائحة، ونمزج المكونات جيدًا، ثم نصبها في الزجاجة الخاصة بالروج، ويترك حتى يبرد، ويتم تخزينه في مكان بارد.

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