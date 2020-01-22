مكياج وتسريحات شعر النجمات في الأوسكار خلال الـ10 سنوات الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - يعد حفل توزيع جوائز الأوسكار من أهم المناسبات الفنية العالمية، وتحرص خلاله النجمات العالميات على اعتماد أجمل أساليب المكياج وتسريحات الشعر تظهرهن بأبهى حلة وتلفت الأنظار إليهن. وفي هذا المقال، نستعرض صور مكياج وتسريحات شعر النجمات التي اخترنها للمرور على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال العشر سنوات الأخيرة.

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بيونسيه 2009

بيونسيه



في عام 2009، أطلّت النجمة بيونسيه Beyonce على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار، بمكياج عين القطة الكلاسيكي وتسريحة ذيل الحصان المنخفض مع الخصلات الكيرلي اللامعة. وتُعتبر إطلالتها آنذاك من أبرز إطلالات النجمات في الأوسكار خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث بدت النجمة بمظهر مفعم بالأنوثة والحيوية.



زوي سالدانا 2010

زوي سالدانا



يبدو أن الإطلالات الناعمة هي التي تبقى في الذاكرة رغم مرور السنوات، والدليل إطلالة النجمة زوي سالدانا Zoë Saldana في أوسكار 2010، فهي تعد من الإطلالات الخالدة لحفل الأوسكار، حيث اختارت المكياج الزهري اللامع والخفيف وتسريحة الشينيون مع الغرة المسحوبة الى الوراء



هايلي ستاينفيلد 2011

هايلي ستاينفيلد



خلال أوسكار 2011، كانت النجمة هايلي ستاينفيلد Hailee Steinfeld تبلغ الأربعة عشر عاماً، ورغم ذلك حُفرت إطلالتها آنذاك في الذاكرة كأفضل إطلالة شابة في الأوسكار على مر السنوات، وقد اعتمدت فيها تسريحة الشينيون العالية المزينة ببوندانا ناعم والمكياج الزهري الهادئ.



روني مارا 2012

روني مارا



في أوسكار 2012، لفتت النجمة روني مارا Rooney Mara الأنظار بإطلالتها الخارجة عن المألوف، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المسحوب الى الخلف مع الغرة القصيرة الحادة التي تصل الى منتصف الجبين، وأحمر الشفاه الأحمر المات ومكياج العيون الخفيف.



آن هاثاواي 2013

آن هاثاواي



خلال أوسكار 2013، ظهرت النجمة آن هاثاواي Anne Hathaway، بقصة الشعر القصير جداً مع الغرة الجانبية المنسدلة على الجبين، وبمكياج ناعم جداً يرتكز على الأيلاينر الخفيف على طول الجفن العلوي. وقد أصبحت إطلالتها هذه إحدى أبرز إطلالات النجمات في الأوسكار على مر السنوات.



كيري واشنطن 2014

كيري واشنطن



خلال أوسكار 2014، كانت إطلالة النجمة كيري واشنطن Kerry Washington أنثوية بامتياز، مما جعلها من بين أجمل إطلالات النجمات في الأوسكار خلال السنوات الأخيرة. وقد اعتمدت فيها تسريحة الشعر المموج نصف المرفوع والمكياج الأرجواني الجذاب.

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فيولا دافيس 2015

فيولا دافيس



خطفت النجمة فيولا دافيس Viola Davis في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2015 الأنظار، من خلال شعرها المجعد القصير جداً وأحمر الشفاه الخمري اللامع والرموش الطويلة جداً. وتمكنت النجمة من خلال إطلالتها هذه من أن تكون إحدى أجمل الإطلالات في الأوسكار على مر السنوات.



جنيفر لورنس 2016

جنيفر لورنس



في أوسكار 2016، ظهرت النجمة جنيفر لورانس Jennifer Lawrence، بإطلالة أنثوية فائقة الجمال، مما جعلها من بين أجمل الإطلالات على مر السنوات. وقد اعتمدت فيها مكياج العيون الدخاني وقصة البوب مع الشعر المستقيم اللامع.



روث نيغا 2017

روث نيغا



تعد إطلالة النجمة روث نيغا في حفل جوائز الأوسكار 2017، إحدى أجمل الإطلالات على مر السنوات، حيث اعتمدت فيها تسريحة الشعر المرفوع المرين ببوندانا مرصع بالياقوت، والمكياج الأحمر القرمزي الموحد، الذي جاء متناغماً آنذاك مع فستانها الأحمر الأنيق.



إيما ستون 2018

إيما ستون



كعادتها، لفتت النجمة الجميلة إيما ستون Emma Stone الأنظار قي أوسكار 2018، بإطلالتها الأنثوية الراقية، لتصبح من الإطلالات الخالدة لهذا الحفل السنوي، حيث اعتمدت مكياجاً زهرياً مشرقاً عادت فيه الى مرحلة الثمانينات، مع خطوط الأيلاينر الأسود في موازاة الجفون العليا، وتسريحة الكاريه المستقيم.



النجمة كايت بوسورث 2019

النجمة كايت بوسورث



أما في أوسكار 2019، فكانت الإطلالة الأجمل من نصيب النجمة Kate Bosworth ، والتي اعتمدت فيها مكياج العيون الذهبي البراق وأحمر الشفاه الخوخي، وتسريحة الكعكة المرتفعة مع الغرة النصفية المشدودة.

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