كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - قد يكون طلاء الأظافر أحد مستحضرات الجمال التي يصعب تبديلها، فبمجرد أن تجد المرأة لون مناكير يعجبها حتى تكرر استخدامه مراراً. لكن مَن من النساء لا ترغب في تجربة ألوان مناكير جديدة وتواكب الموضة؟ بالتأكيد لا أحد. انطلاقاً من ذلك، جمعنا لك في هذا المقال، أبرز ألوان المناكير ترند ربيع 2020، وهي في غالبيتها ألوان حيوية تحاكي أجواء هذا الفصل المشرقة.

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الخوخي

الخوخي



الخوخي هو من أبرز الألوان الربيعية المنعشة والحيوية والدافئة، كما أنه يتناغم مع ألوان البشرة كافة. وبما أنه لون هادئ وناعم، فهو يتلاءم مع إطلالاتك كافة اليومية والمسائية، ليمنح يديك وأظافرك لمسة أنيقة ومشرقة. بإمكانك اعتماد الخوخي الفاتح والداكن من علامة Nails Inc، فهو خيار رائع سيعجبك بالتأكيد.



الأخضر الداكن

الأخضر الداكن



إذا كنت من محبات ألوان المناكير الداكنة، يتعين عليك عدم الاستغناء عن بعض ألوان طلاء الأظافر الشتوية، بالتالي فإن المناكير الأخضر الداكن الذي استخدمته ربما كثيراً خلال الشتاء، هو خيار مثالي لهذا الربيع، فهو سيكون رائجاً جداً لينقلك فوراً الى أجواء الربيع المخضرّة. علماً أنه لون مناكير مثالي للاحتفالات والسهرات. ننصحك بتجربة Smith and Cult Nail Lacquer in Darjeeling Darling.

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الأبيض

الأبيض



المناكير الأبيض هو من أفضل خيارات المناكير لفصل الربيع، فإضافة الى أنه سيكون رائجاً جداً خلال ربيع 2020، فهو أيضاً لون ربيعي منعش وهادئ ولافت للنظر، كما أنه يلائم جميع ألوان البشرة. وبإمكانك استخدامه مهما كان لون الملابس الذي تعتمدينه. بإمكان تجربة المناكير الأبيض من علامة Essie.

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الزهري النيون

الزهري النيون



من المعروف أن النيون هو من أبرز صيحات الموضة في الوقت الراهن، وهو سيكون أيضاً ترند أساسياً خلال ربيع 2020، لا سيما في مجال الأظافر. لذلك، يعد المناكير الزهري النيون من أجمل الخيارات لهذا الربيع، فهو سيشكل انتقالاً ممتعاً من الشتاء الى أجواء الربيع المنعشة والحيوية. ننصحك بتجربة المناكير الزهري النيون من علامة ديور Dior.



الأزرق الفاتح

الأزرق الفاتح



إنه لون مناكير لؤلؤي هادئ غير لامع يتلاءم وأجواء الربيع، وسيكون خياراً رائعاً لربيع 2020، وموضة رائجة جداً. سيضفي المناكير الأزرق الفاتح لمسة حيوية ومنعشة على يديك وأظافرك على حد سواء ليمنح إطلالتك الأناقة والرقي. ننصحك بتجربة Essie Gel Couture in First View.

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