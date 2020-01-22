أفضل كريم مضاد لشيخوخة البشرة... وداعاً للتجاعيد والخطوط الدقيقة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - تحلم جميع النساء في إعادة عقارب الساعة الى الوراء والتخلص من تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة التي تبدأ بالظهور تدريجياً مع تقدم السنوات لتجعل البشرة مترهلة وخالية من الحيوية. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال أفضل كريم مضاد للشيخوخة البشرة، والذي يمتلك قدرة كبيرة على التخلص من علامات التقدم في السن، لا سيما التجاعيد والخطوط الدقيقة.
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L'Oréal Paris Revitalift Cicacream
إنه كريم مضاد للتجاعيد مثالي للبشرة الحساسة، فهو يتميز بتركيبته الخالية من العطور والغنية بالريتينول الذي يعزز من إنتاج الكولاجين والإيلايتين، جنباً الى جنب مع إحدى الأعشاب الصينية لإعادة بناء وحماية حاجز الجلد الخارجي، والنتيجة بشرة ندية وشابة وأقل احمراراً وتهيجاً.
Algenist Genius Sleeping Collagen
إن هذا الكريم ذو ملمس شبيه بالزبدة، يتم تطبيقه قبل الخلود الى النوم، لتستيقظي ببشرة ناعمة وأكثر شباباً وحيويةً. تركيبته عبارة عن مزيج من الكولاجين النباتي وحمض الغليكوليك والسيراميد، وهي مكونات تمتلك قدرة كبيرة على التقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتحسين نسيج الجلد.
Olay Regenerist Whip
يتميز هذا الكريم من أولاي، بتركيبته الخفيفة غير الكثيفة والثقيلة، التي تتغلغل في البشرة لتمدها بالمواد الضرورية التي تعيد
إليها الشباب وتمنحها النعومة والمرونة، إذ تشتمل على النياكيناميد والببتيدات التي تعمل على التقليل والحد من الخطوط الدقيقة في أنحاء الوجه، وتعزيز مرونة البشرة.
Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Regenerating Cream
الريتينول هو المعيار الذهبي في مجال العناية بالبشرة، فهو أحد العناصر الرئيسية والأكثر قدرة على تحفيز تجديد البشرة، إذ يساعد في دوران الخلايا وتعزيز إنتاد الكولاجين والإيلاستين في البشرة، لإبقاء وجهك خالياً من التجاعيد وخطوط الدقيقة وذا ملمس ناعم كالحرير. طبقيه ليلاً بعد تنظيف بشرتك بالغسول الملائم.
OleHenriksen Goodnight Glow Retin ALT Sleeping Crème
إذا كانت بشرتك تعاني من الحساسية ضد الريتينول، فإن هذا الكريم المضاد للتجاعيد هو بديل الريتينول النباتي، الذي يمنحك التأثيرات المذهلة المضادة للشيخوخة نفسها التي يمتلكها الريتينول، حيث يعمل على محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويمنح البشرة الإشراقة والتوهج الطبيعيين.
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