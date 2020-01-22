نفخ الشفاه طبيعياً.. حيل وتمارين وخلطات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - تحلم الفتيات بالحصول على شفاه ممتلئة، وغالبًا ما يسعَين إلى تحقيق ذلك عن طريق حقن البوتوكس مع كل ما تتضمنه هذه التقنية من تداعيات ومخاطر وتكلفة مادية، خاصة أنّها لا تدوم طويلًا، بل على من اختارت نفخ الشفاه بالبوتوكس أن تعيد حقنهما كل سنة على أبعد تقدير. لذا من الأفضل تجنّب الحقن وعمليات التجميل واختيار الحيل المنزلية وتمارين يوغا الوجه والخلطات الطبيعية التي تمنحك شفاهًا ممتلئة وطبيعية في آن؟

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حيل لـ شفاه صحية وممتلئة

نفخ الشفاه



- قومي دائماً بالتخلص من تشققات الشفتين، من خلال تقشيرهما بشكل دوري وترطيبهما بالكريم المرطب وبلسم الشفايف.

- ضعي القليل من خافي العيوب على شفتيك، ومرريه على حواف الشفاه، فذلك يجعلها أكبر وأكثر بروزاً.

- تجنبي استخدام أحمر الشفاه بالألوان الداكنة، لأن ذلك يجعل الشفايف تبدو أصغر حجماً، واحرصي على تطبيق أحمر الشفاه بالألوان الفاتحة والقريبة الى لون البشرة.

- دلكي شفتيك دورياً بزيت القرفة، الذي يُستخدم على نطاق واسع في مستحضرات نفخ الشفايف.

- افركي شفتيكي بمكعبات الثلج: لأن الثلج يعمل على تدفق الدم إلى الشفاه، كل ما عليك هو تدليك شفتيك بمكعب من الثلج لمدة 3 دقائق.

- قومي بفرك شفتيك برفق باستخدام فرشاة جافة، ستساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وجعل شفتيك أكثر سلاسة.

- تجنبي عض ولعق شفتيك لمنع جفافها.

- ضعي الفازلين يومياً قبل الذهب إلى الفراش.

- اشربي لتر من الماء يوميًا.

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تمارين لنفخ الشفاه

نفخ الشفاه



تساعد اليوغا المخصصة للوجه على تدريب العضلات المحيطة بالفم بتمارين مخصصة وبالتالي تقوم بتكبير الشفاه وجعلها تبدو ممتلئةً أكثر، طبقي هذه التمارين واحصلي على شفاه منفوخة:

التمرين الأولى: قومي بشفط الهواء إلى داخل فمك، ويجب أن تكون خدودك منفوخة ومملوءة بالهواء إلى النصف، ثم حركي الهواء داخل فمك من الخد الأيمن إلى الأيسر، والعكس؛ فهذه الحركة تعمل على تقليل الخطوط الرقيقة حول الفم.كرري هذه الحركة ٥ مرات.

التمرين الثاني: افتحي فمك لأقصى حدٍ تستطيعينه، أبقيه مفتوحاً على هذا الحال لمدة 10 ثواني، ثم أريحي شفتيك، وكرري هذا التمرين ٣-٥ مرات.

التمرين الثالث: ضمي شفتيك إلى الداخل بقوة، وحاولي إصدار ضجيجٍ في فمك، ثم أريحي شفتيك قليلاً، وكرري هذا التمرين بقدر ما ترغبين.

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خلطات طبيعية لنفخ الشفاه



خلطة شمع العسل والقرفة

نفخ الشفاه



المكونات:

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقتين صغيرتين من الفازلين.

بضع نقاطٍ من القرفة،

زيت الميثانول.



الطريقة:

اخلطي جميع المقادير المذكورة أعلاه مع بعضها البعض. ضعي الخليط على شفاهك، على حسب حاجتك، واحتفظي بالباقي في الثلاجة.

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خلطة الفلفل الحارّ وزيت الزيتون

نفخ الشفاه



المكونات:

1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الحريق.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

زيت جوز الهند.



الطريقة:

أخلطي الفلفل والزيت مع بعضهما البعض. ضعي الخليط على شفتيك، وافركيه عليهما بلطف. امسحي الخليط.

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خلطة الفازلين والخميرة

نفخ الشفاه



المكونات:

ملعقة من الفازلين

ملعقة من خميرة الحلويات

ملعقة من الحليب البودرة



الطريقة:

قومي بخلط ملعقة من الفازلين مع ملعقة من خميرة والحليب البودرة، ثم طبقي الخليط على شفتيكي قبل الذهب إلى النوم واغسليه في صباح اليوم التالي.

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