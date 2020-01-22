تكسّر الأظافر.. أسبابه وسبل علاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - هناك عوامل كثيرة تؤثر في صحّة أظافرك وتجعلها هشّة وسهلة التكسّر. بعض هذه العوامل يأتي نتيجة ممارسات يومية خاطئة، كوضع المناكير بشكل مستمر واختيار التركيبات الغنيّة بالمواد الكيميائية، أو استخدام مساحيق التنظيف دون ارتداء القفازات، أو تطبيق الأظافر الصناعية بشكل مستمر.. وغيرها. أما الأسباب الصحيّة، وهي التي سنتحدث عنها، فلها التأثير الأكبر في فقدان الأظافر متانتها وقوّتها.

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أبرز الأسباب الصحيّة لتكسّر الأظافر

تصبح الأظافر جافّة ومعرّضة للتكسر



اتباع نظام غذائي غير صحي، يفتقر إلى الفيتامينات والبروتينات التي يحتاج إليها الجسم بشكل عام كي يبقى صحياً، وتحتاج إليها الأظافر كي تحافظ على متانتها.

نقص في الدم والحديد الذي يساعد في تشكيل مادة الهيموغلوبين التي تحمل كريات الدم الحمراء المحملة بالأوكسيجين إلى البنية الداخلية للأظافر.

خلل في هرمونات الجسم خاصة خلال فترة الحمل.

التقدُّم في السن إذ ينخفض مستوى رطوبة الجلد والأظافر فتصبح جافّة ومعرّضة للتكسر.

الضغط النفسي الذي يؤثر على الجسم بشكل عام، إذا يتسبّب بخلل في إفراز هرمونات الجسم، والتي تؤثر بدورها على صحة الأظافر.

مرحلة انقطاع الطمث التي تمر بها المرأة وتؤدي إلى عدم انتظام مستوى الهرمونات وتحديداً هرمون الإستروجين الذي دوراً مهماً في تنظيم مستوى توازن التروية في جسم المرأة. ما يؤدي إلى جفاف الأظافر وتكسرها.

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عادات سيئة تؤدي إلى تكسّر الأظافر

عادات سيئة



استخدام أنواع المناكير التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تؤذي الأظافر

تطبيق المناكير بشكل يومي واستخدام الأسيتون بشكل متكرّر

استخدام مساحيق تنظيف بتركيبات قاسية على اليدين وغنيّة بالمواد الكيميائية

عدم ترطيب اليدين بشكل كافٍ

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