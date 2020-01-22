ماسك الطين لشدّ البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - مع التقدّم في السنّ، تفقد البشرة مرونتها وتصبح أكثر ترهّلاً، الأمر الذي يؤثر في مظهرها الصحيّ ونضارتها. وتأتي الكريمات المغذيّة والتي تحتوي على مكوّنات تعزّز من إنتاج مادة الكولاجين لتكون الملاذ الأول للسيدة. إلا أن بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل، تكون أكثر نفعاً، وتحديداً تلك التي تحتوي على الطين الأبيض الذي يُعرف بتأثيره القويّ في شدّ البشرة وتعزيز مرونتها.



ماسك الطين والنشا

ماسك الطين والنشا



المكوّنات:

ملعقتان من الطين الأبيض

ربع ملعقة من الشبة

فنجان صغير من عصير الخيار



طريقة التحضير:

في وعاء نظيف وجاف ضعي المكوّنات واخلطيها جيداً حتى تحصلي على مزيج تجانس

وزّعي المزيج على بشرة نظيفة تماماً واتركيه لمدة نصف ساعة أو حتى يجف بالكامل

دلّكي وجهك بحركات دائرية لتفتيت القناع

اغسلي وجهك بالماء الفاتر فقط

كرّري العملية مرة كل 10 أيام

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ماسك الطين والأفوكادو

ماسك الطين والأفوكادو



المكوّنات:

ملعقتان من الطين الأبيض

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو

ربع فنجان من الماء

بضع قطرات من زيت الجوجوبا



طريقة التحضير

ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي حتى تصبح مزيجاً متجانساً تماماً

وزّعي الخليط على بشرة نظيفة ورطبة

اتركي بشرتك منقوعة لمدة ربع ساعة أو حتى يجفّ تماماً

دلّكي البشرة بحركات دائرية للتخلّص من بقايا القناع

اغسلي وجهك بالماء الفاتر

كرّري العملية مرة كل أسبوعين

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ماسك الطين واللبن

ماسك الطين واللبن



المكوّنات:

ملعقتان من الطين الأبيض

ربع فنجان من اللبن

ملعقة من ماء الورد



طريقة التحضير:

في وعاء جاف ونظيف، ضعي المكوّنات واخلطيها جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة

دلّكي وجهك بحركات دائرية لتفتيت القناع

اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر

كرّري العملية مرة في الأسبوع

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