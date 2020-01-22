إطلالات كاجوال للشتاء من نوال الزغبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - تنسق الفنانة نوال الزغبي أزياءها بشكل مميز يتناسب مع بيئتها وعمرها وقوامها المتناسق .. لذا استوحينا لكِ اليوم عدة إطلالات حديثة لها بالطابع الشتوي فشاهديها ..

إطلالات نوال الزغبي الشتوية

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ظهرت نوال ببنطال من الجينز الداكن مع بلوزة رمادية برسمة قلب وجاكيت رمادي، وأكملت بساطة اللوك بحقيبة حمراء وحذاء رياضي أبيض، ونسقت في إطلالة مشابهة البنطال والبلوزة ذاتهما مع جاكيت بنفسجي لستايل أكثر أنوثة، كما تزينت ببنطال جينز مع بلوزة سوداء مزينة بالفضي وحذاء أسود، وأطلت ببنطال أسود وبلوزة فوشيا بأكمام طويلة لمظهر أكثر أنوثة وبساطة، وللوك عصري ارتدت بنطالَ جلد أسود وبلوزة سوداء مزينة بالأبيض مع حذاء بوت أسود.

إطلالات نوال الزغبي الشتوية

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ولمظهر بسيط اختارت بنطالاً أسودَ وبلوزة خضراء صوفية، وتأنقت بجمبسوت بنفسجي ضيق مزين بالأزرار، ولإطلالة رياضية ارتدت بنطالاً أسودَ مع بلوفر أسود مزين من الأعلى بالأبيض، وأكملت الإطلالة بكاب أحمر وحذاء رياضي أسود، وظهرت بلوك شبابي يكسوه اللون الأسود مكون من بليزر وبنطال وبلوزة، أكملتهما بحذاء وكاب باللون الأسود.