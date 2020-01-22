موديلات فساتين سهرة من أروى جودة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - أروى جودة تميزت بأناقتها اللافتة في السنوات الماضية بين النجمات العربيات، ولاسيما في فساتين السهرة على السجادة الحمراء، التي دخلت من خلالها قائمة الأكثر أناقة في أكثر من مناسبة. والملفت في هذه الإطلالات، أنها كانت عصرية وجذابة وفيها لمسات أنثوية مبتكرة، وقد اعتمدت على اختيار تصاميم فساتين السهرة الملفتة والتي بدت مختلفة عن إطلالات باقي النجمات. والجدير بالذكر أن أروى تتمتع بقوام رشيق وممشوق يساعدها على اختيار الإطلالات التي تحلو لها. وقد جمعناها بالصور لتستوحي منها أفكارا مميزة لسهراتك تتألقين بها بأسلوب ملفت. واليك بعض الأمثلة.



فستان ملون براق اختارته أروى جودة:

فستان ملون من لابورجوازي تألقت به أروى جودة



من الإطلالات اللافتة التي اعتمدتها أروى جودة في عان 2019 كانت إطلالتها في فستان ملون وبراق، اختارته من دار لابورجوازي Labourjoise ياقته عالية ومحدد الخصر بحزام أسود، وله فتحة أمامية على الساق. وقد نسقت معه صندل أسود كعب عال ومجوهرات ماسية.





فستان أحمر براق تألقت به أروى جودة:

اطلالة جذابة مميزة لأروى جودة في فستان ترتر أحمر



من إطلالات أروى جودة المميزة، التي رصدناها لها مؤخراً، كانت في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث اختارت فستان سهرة بتصميم جذاب باللون الأحمر البراق من تصميم ليث معلوف، من دون أكمام، وله فتحة جانبية. وقد اختارت معه صندل أسود كعب عال.

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أروى جودة في إطلالة مشرقة في فستان باللون الفضي:

أروى جودة متألقة في فستان براق



بدت أروى جودة مشرقة ومتألقة في فستان مصنوع من قماش الشبك البراق باللون الفضي الكريستالي، تصميمه مميز، حيث أن ياقته عالية وأكمامه قصيرة، له فتحتان جانبيتان. وقد نسقت معه حقيبة كلاتش باللون البرونزي الميتالك، وصندل كعب عال براق أيضاً.





لوك دراماتيكي في فستان مزين بالريش اختارته أروى جودة:

فستان مزين بالريش اختارته أروى جودة



في مهرجان الجونة، اعتمدت أروى جودة عددا من الإطلالات اللافتة، منها هذه الإطلالة ذات الطابع الدرامتيكي، والتي اختارت فيها فستان سهرة مصنوعا من مزيج قماش الشيفون مع القماش المشكوك بالترتر البراق، تنورته كلوش مزينة بالريش الأسود، وقد اعتمدت معه تسريحة شعر مرفوعة وأقراطا ماسية بارزة.



إطلالات مختلفة في فساتين سهرة متنوعة ومبتكرة اعتمدتها أروى جودة على السجادة الحمراء، في عدد من المناسبات. شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة المفضلة بالنسبة لك.

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