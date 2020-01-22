موديلات بدلات رسمية تناسب اطلالات المكتب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - حرصت العديد من الماركات على تقديم بدلات نسائية راقية يمكن إرتداءها في مختلف المناسبات. كما اكتظت مجموعات ما قبل خريف 2020 بتشكيلة واسعة من البدلات الرسمية التي تناسب إطلالات المكتب، شاهدي مختاراتنا لكِ واكتشفي الموديل الذي يخفي عيوب جسمك.



بدلات بطبعة المربعات موضة 2020

Carolina Herrera



طغت موضة البدلات المزينة بطبعات المربعات على مشهد الموضة العالمية، صادفنا أجمل التصاميم لدى كاميلا آند مارك Camilla and Marc والتي زودت بمعطف طويل من نفس النمط، كما أعجبتنا بدلات كارولينا هيريرا Carolina Herrera المزينة بحزام عريض من نفس النقشة.



بدلات ببناطيل واسعة موضة الموسم



Max Mara



برزت هذا الموسم صيحة البدلات المصممة ببناطيل واسعة الأرجل والتي نُسقت في أغلب الأحيان مع جاكيتات قصيرة كما في الموديلات الموقعة من ماركات ماكس مارا Max Mara وامبريو ارماني Emporio Armani، تناسب هذه الستايلات الممتلئات والمحجبات حيث تساعد في إخفاء معالم الأرجل.

بدلات بجاكيتات Oversized



Bottega Veneta



تصدرت البدلات ذات القياسات الكبيرة Oversized Suits واجهة الموضة، ابتكرت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta بدلة سوداء مؤلفة من جاكيت يلف الجسم وبنطال واسع، لفتتنا أيضًا البدلة الكاكي من ماركة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo المزينة بأزرار على الجانبين Double breasted suits، تجنبيها فقط اذا كان قوامك على شكل التفاحة Apple Shape.

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بدلات مخططة موضة شتاء 2020

Michael Kors



ركز أغلب المصممون على البدلات الرسمية ذات الطابع الرجالي ومن ضمنها التصاميم المطبعة بالخطوط العمودية كما في مجموعة ماركة مايكل كورس Michael Kors، احرصي على تنسيقها مع اكسسوارات مميزة مثل الحقائب المزودة بسلسال معدني والقلادات الناعمة لتضفي على اطلالتك لمسة أنثوية أنيقة.

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