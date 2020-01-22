4 إطلالات Must-Haves لشتاء 2020..بالفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - من أبرز اتجاهات موضة شتاء 2020 أزياء الغليتر والسويت شيرت الرياضية مع الحذاء الرياضي، كما شاهدنا موضة الجلد للفساتين والجاكيت، وأخيرًا المعطف الصوف الطويل المعروف باسم TEDDY BEAR ، إضافة إلى ألوان النيون بتدرّجات مختلفة، وغيرها من الصيحات الرائجة لهذا الموسم.



لمعرفة تنسيق هذه الأزياء تقدّم لكِ خبيرة المظهر ريتا مهنا خطوات الحصول على 4 اطلالات Must-Haves لمظهر لافت وعصري لشتاء 2020.

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الاطلالة الأولى: اطلالة الـ Teddy Coat



Teddy Coat

يعتبر الـ Teddy Coat من القطع الأساسية في خزانتكِ لهذا الموسم، حيث يمكنكِ اعتماده في اطلالتكِ النهارية الكاجوال مع الجينز والحذاء الرياضي، أو لاطلالة رسمية مع فستان السهرة.

ولكن عند اختيار هذا النوع من المعاطف، يجب أخذ طولكِ بعين الاعتبار ، فالمعطف القصير يناسب قصيرات القامة، أما الطويل يلائم طويلات القامة.

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الاطلالة الثانية : اطلالة فستان الجلد مع الكشاكش والحذاء العسكري

فستان جلد



احتلت صيحة الجلد الصفوف الأمامية في عروض الأزياء العالمية لموسم شتاء 2020 فشهدنا أزياءً مختلفة مصنوعة من الجلد منها: الفساتين والبناطيل، والتنانير والمعاطف.

لذا تنصحكِ خبيرة الموضة باعتماد اطلالة الجلد لمختلف مناسباتكِ المسائية وحتى النهارية، مع اختيار موضة الكشاكش والأحذية العسكرية، لإضفاء لمسة عصرية وشبابية على مظهركِ.

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الاطلالة الثالثة: ألوان النيون

موضة ألوان النيون



برزت ألوان النيون على منصات معظم العروض العالمية، حيث عكست نفحة ربيعية لافتة على موسم شتاء 2020 .

كوني جريئة وقومي بتنسيق اطلالاتكِ المختلفة بألوان النيون، سواء شملت المعاطف، والتنانير والبدلات الرياضية.

تًعتبر اطلالة النيون اختيارًا جريئًا سيعكس أنوثةً فريدة لا مثيل لها.



الاطلالة الرابعة: فستان السويت شيرت الباييت

فستان السويت شيرت الباييت



إذا كنتِ من محبات الاطلالات الفضفاضة، ننصحكِ بتنسيق فستان السويت شيرت الواسع بتطريز الباييت باللون الفضي أو الذهبي مع الحذاء عالي الركبة، بكعب مسطّح أو عالٍ.

تنصحكِ ريتا باعتماد المكياج القوي مع أحمر الشفاه الاحمر اللون لاطلالة مسائية باهرة وساحرة.