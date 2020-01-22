قفاطين أنيقة من سلمى رشيد وأسماء المنور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - تعودنا من نجمات المغرب العربي ارتداء القفاطين بغالبية اطلالتهن المختلفة، خاصًة في المهرجانات والحفلات الغنائية الكبيرة، كالنجمة أسماء المنور، وسلمى رشيد.

وتعتمد كلا منهما على موديلات أنيقة ومختلفة من القفاطين العصرية، والتي اخترنا لكِ أبرزها، لتقيمينها بنفسكِ، وتستلهمي منها أفكار عصرية لستايلكِ.

القفطان الأسود من طبقتين بأسلوب أسماء المنور

القفطان الأسود من طبقتين بأسلوب أسماء المنور





اعتمدت النجمة أسما المنور على أسلوب القفطان من طبقتين، وهو تصميم مميز لصاحبات القوام المتوسط، لتبدو أكثر رشاقة وفخامة، وتطريزات بسيطة من الخيوط الملونة على الجزء العلوي للقفطان، ونسّقت معه تسريحة الشعر المرفوعة للوراء، وأقراط أذن كبيرة الحجم ذهبية اللون.

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قفطان عصري باللون الأصفر الفاقع من سلمى رشيد

قفطان عصري باللون الأصفر الفاقع من سلمى رشيد





هذا الموديل بلونهِ الأصفر الفاقع من سلمى رشيد مُناسب للصّبية التي تبحث عن اطلالة لافتة، فالقفاطين عادًة من الموديلات التي تجذب الأنظار، فما بالكِ إن اعتمديها مع ألوان زاهية.

وقد اختارته سلمى مع تطريز ذهبي بسيط، وحزام الخصر اللامع، وحذاء كعب سميك لاطلالة مريحة، خاصًة أنها اعتمدته بفترة حملها.

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القفطان الأخضر الفيلفت أنيق من أسما المنور

القفطان الأخضر الفيلفت أنيق من أسما المنور





باطلالات الشتاء للسهرات، يمكنكِ اعتماد القفطان الفيلفت، كهذا اللوك من النجمة اسما المنور للقفطان باللون الأخضر العشبي، وهو من الدرجات الرائجة كذلك في شتاء 2020.

مع حزام الخصر الذهبي واكسسوارت من الأحجار الخضراء التي أضافت لمسة فخمة لاطلالتها.

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سلمى بن رشيد باطلالة ملكية بالقفطان الأوف وايت

سلمى بن رشيد باطلالة ملكية بالقفطان الأوف وايت





أما هذا القطان من سلمى رشيد فهو لصاحبات الذوق الملكي، مطرز بالكامل بلمسات ذهبية ونحاسية وفضية، خاصًة مع حزام خصر بارز مرصع بالكامل بالأحجار، وأعجبنا اختيارها للون الأوف وايت لكي يتماشى مع التطريزات الكثيرة للقفطان.

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