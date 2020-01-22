أسبوع باريس للهوت كوتور في اليوم الثاني .بدايةً مع شانيل وختامًا مع جيفنشي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - عروض لأسماء كبيرة تابعناها في ثاني أيام أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020، وكانت افتتاحية اليوم مع عرض دار شانيل Chanel والختام مع عرض دار جيفنشي Givenchy، وقد تخللتهما عروض لكل من أرماني Armani Prive وألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier وغيرهما من الأسماء، وشاهدنا العديد من التصميمات المميزة والأفكار المبتكرة، وإليكِ التفاصيل.

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مجموعة شانيل لموسم ربيع وصيف 2020 للهوت كوتور

مجموعة شانيل



البداية كما ذكرنا كانت مع عرض دار Chanel للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020، وقد تابعنا مجموعة مميزة وفيها الكثير من الحنين الى الماضي، حيث عادت فيرجين Virgine Viard إلى قصة حياة كوكو شانيل الشهيرة لتستوحي منها، وتحديدًا من الفترة التي قضتها في الميتم بعد وفاة والدتها، وقد ركزت بذلك على اللباس الموحد الذي كانت ترتديه الفتيات في الميتم، ذي النمط المدرسي مع الياقات الكبيرة والقصات الكلاسيكية للتايورات، والتي نسقت معها الأحذية السوداء والجوارب البيضاء، وتوالت المجموعة وشاهدنا العديد من التصميمات التي عكست تلك الفترة من حياة كوكو شانيل، وقد بدا الجانب الأنثوي الناعم واضحًا في التشكيلة، التي تنوعت ألوانها بين الأسود والأبيض أو مزيج اللونين، كما بين درجات الباستيل الهادئة، وكان هنالك مثل العادة الكثير من التفاصيل الإبداعية التي اشتهرت بها الدار.

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مجموعة الكسندر فوتييه لموسم ربيع وصيف 2020 للهوت كوتور

مجموعة الكسندر فوتييه



أما دار الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier والتي أصبحت تصميماتها تُعتبر المفضلة بالنسبة للنساء، والنجمات اللواتي يبحثن عن الأنوثة والجاذبية، فقد قدمت تشكيلة جديدة وغنية بالعناصر الشبابية التي لم تخلُ من النمط الكلاسيكي المترف، مجموعة مميزة احتوت على التصميمات الأيقونية التي أصبحت تشتهر بها الدار، مثل الفساتين البراقة والقصّات الجريئة والتصميمات التي استوحيت من حقبة الثمانينيات، مع أقمشة الميتالك والأكتاف البارزة.

كما لفتتنا في هذا العرض الفساتين المنفوشة بألوانها الزاهية، وقد قامت بيلا حديد Bella Hadid بعرض إحداها باللون الأخضر الفاتح، مصنوع من طبقات من الكشكش الناعمة.

وكذلك لفتتنا الاكسسوارات من الأحذية والنظارات ، واكسسوارات الرأس الدراماتيكية، وقد نجحت الدار مرة أخرى باستقطاب الإعجاب والتقدير من خلال هذه المجموعة.

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مجموعة أرماني بريفيه لموسم ربيع وصيف 2020 للهوت كوتور

مجموعة أرماني بريفيه



دار أرماني بريفيه Armani Prive مثل عادتها قدمت مجموعة غنية، ضمت أكثر من 70 تصميمًا تنوعت بين التايورات وتنسيقات البناطيل الرسمية، مع سترات البليزر الأنيقة، وفساتين السهرة الفاخرة التي بدت مبتكرة ومميزة هذا الموسم.

لفتنا المزيج اللوني في المجموعة، والذي كشف عن إبداع وذوق ، وقد ضمت لوحة الألوان، الأحمر والأزرق، والأخضر والبنفسجي، والأسود والنيلي، وتنوعت الأقمشة بشكل كبير، وكان هنالك تركيز على التفاصيل مثل التطريز أو القماش المُطبّع، وبذلك استطاع السيد جيورجيو أرماني Giorgio Armani أن يكشف عن تمكّنه الإبداعي، وعن خياله الواسع والخصب الذي يوظفه بطريقة مميزة كل مرة في مجموعاته.

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مجموعة جيفنشي لموسم ربيع وصيف 2020 للهوت كوتور

مجموعة جيفنشي



منذ أن تسلمت كلير وايت كيلير Clare Waight Keller الإدارة الإبداعية للدار، استطاعت أن تأخذ جيفنشي Givenchy إلى منحًى جديد امتزج فيه الجانب الأنثوي المرهف مع الجانب العصري المستقبلي، وهذه الخلطة سحرية على ما يبدو، حيث وحتى الآن نتابع في كل موسم مجموعة رائعة ومتجانسة بشكل لافت من ناحية الشكل والمضمون.

ومجموعة موسم ربيع وصيف 2020 للهوت كوتور، كانت برأيي من الأجمل حتى الآن، وقد شاهدنا فيها أفكارًا جديدة، وبعض التصميمات الكلاسيكية ، وامتزجت الخطوط المستقيمة النظيفة مع التصميمات المركبة.

شاهدنا التصميمات المزينة بالكشكش وشاهدنا البدلات الرسمية، كما شاهدنا الفساتين المنفوشة والبلوزات ذات القصات الدراماتيكية، والفساتين التي ترافقت بما يشبه المظلات والقصات التي استوحيت من حقبة الخمسينيات والستينيات، لكن تم تقديمها بقالب حيث كليًّا.

لوحة الألوان تنوعت بين الأزرق النيلي والأبيض، والأصفر والأسود، والأزرق الهادئ، والبرتقالي والزهري اللذين حلّا ضيفين على المجموعة مع وجود لبعض الدرجات المعدنية البراقة.





مجموعات إبداعية مميزة ومبتكرة فيها حنين للماضي ونظرة للمستقبل، تابعناها ضمن عروض اليوم الثاني من أسبوع باريس للموضة للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020.

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