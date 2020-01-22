الريش يطغى على فساتين السهرة خلال أسبوع الهوت كوتور في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - ما زلنا نرى موضة الريش طاغية على منصات العروض لمختلف المواسم منذ العام الماضي، ذلك نظراً للنعومة والأناقة التي يوفرها لفساتين السهرة على وجه الخصوص. وقد تناثر الريش على منصات عروض الدور العالمية ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 من فساتين السهرة الراقية خلال أسبوع باريس للهوت كوتور، مضفياً على إطلالات العارضات لمسة من الأنوثة والنعومة المترفة الممزوجة بالرقي والفخامة.

فستان سهرة من الريش من رالف اند روسو Ralph&Russo



وقد ظهر الريش مزيّناً فساتين بكاملها على منصات العروض، أو تمت خياطته فوق الحواف أو الأكمام، وأحياناً الياقات، ليضفي على التصاميم نفحات أثيرية.

تابعي معنا في ما يلي أجمل تصاميم فساتين السهرة من الريش خلال أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020 مع طرق تنسيقها لتعرفي ماذا تختارين لسهراتك في الموسم المقبل..

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فساتين سهرة من الريش خلال أسبوع باريس للهوت كوتور

فساتين سهرة من الريش للمصمم جورج حبيقة Georges Hobeika

فستان مميز بلون التركواز بالريش من تصميم جورج حبيقة Georges Hobeika خلال اسبوع باريس للهوت كوتور



ربما كان يومًا شتويًا في باريس، لكن المصمم اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika عمد بالأمس إلى غمر منصة العرض الخاصة بإطلاق مجموعته لموسم ربيع وصيف 2020 خلال أسبوع باريس للهوت كوتور بذكريات الصيف والرمال الذهبية على شواطىء البحر الأبيض المتوسط وبالأخص شواطىء سردينيا المتلألئة. وقد رصدنا ظهور الريش بقوة ضمن المجموعة سواء على القبعات الكبيرة أو على فساتين السهرة بالألوان الباستيلية كتفاصيل تضفي المزيد من الفخامة والترف.

وأكثر ما لفتنا هو فستان السهرة هذا بلون التركواز الحيوي من خلال تصميمه الذي مزج بين الريش في التنورة والتطريزات الفضية من الأعلى.

ننصحك بتنسيقه مع حذاء صندل بكعب وكلتش كليهما باللون الفضي. كما وعليك الابتعاد عن المجوهرات الضخمة عند ارتدائه ذلك لتفادي الإطلالة المبالغ فيها.

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فساتين سهرة من الريش من دار رالف اند روسو Ralph & Russo

فستان بتصميم محتشم من الريش من رالف اند روسو Ralph&Russo



احتلّ الريش مكانة كبيرة خلال عرض رالف أند روسو Ralph & Russo سواء من خلال فساتين السهرة أو حقائب الكلتش أو حتى الأحذية. فرأينا تصاميم لفساتين ريش راقية ذات طابع موديست أو محتشم ظهر من خلال هذا الفستان باللون النيود الراقي، والذي يتميّز بأكمامه الطويلة ذات تفاصيل الريش وقصته المستقيمة بالإضافة إلى التطريزات التي تبرز صدره.

ننصحك باعتماد تسريحة شعر مرتفعة مع هذا الفستان لإبراز أكتافه والتطريزات التي تميّزه.

كما ولفتنا ضمن المجموعة فستان أسود من الشيفون تميز عن غيره من خلال طريقة نثر الريش الأزرق عليه وكأنها متطايرة في الهواء الطلق.

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فساتين سهرة من الريش من دار كريستيان ديور Christian Dior

فستان سهرة مع كاب من الريش من كريستيان ديور Christian Dior



مستوحاة من العهد اليوناني- الروماني ومن الأسلوب الملكي للنساء الحاكمات عبر التاريخ، قدمت المصممة الإبداعية لدار كريستيان ديور Christian Dior مجموعة متميزة وحالمة جمعت بين الأنوثة والقوة الراقية خلال أسبوع باريس للهوت كوتور. وقد رصدنا فيها الريش من خلال تفاصيل صغيرة إلا أنها أضفت على فساتين السهرة لمسة من الفخامة غير الاعتيادية.

وأبرز ما لفت انتباهنا هذا الفستان الذي يتميز بكاب من الريش الفاخر باللون البرونزي.

نسقي معه أقراطاً وخواتم باللون الذهبي مع الابتعاد عن ارتداء القلادة نظراً للسلسلة التي تثبّت الكاب على الرقبة.

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