قلائد طويلة من منصات عروض الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - للمجوهرات حيّز خاص في منصات عروض الأزياء؛خاصة القلائد الطويلة والقصيرة، والخواتم، والأساور، بموديلات طبيعية اعتمدت بمعظمها على مواد خام، قصد فيها المصممون أن تكون صديقة للأرض. القلائد يمكن ارتداؤها في اطلالاتكِ كافة، فهي تضيف أناقة وحياة. فبماذا ننصحك؟

قلائد طويلة مع بندانت

عقد طويل من شانيل

القلائد عبارة عن قطع مجوهرات يتم ارتداؤها حول الرقبة. قد تكون القلادة واحدة من أقدم أنواع الزينة التي يرتديها البشر، تُستخدم كرموز للثروة والمكانة، نظرًا لأنها عادة ما تكون مصنوعة من أحجار كريمة ومعادن ثمينة، مثل الذهب والفضة والبلاتين.

المكوّن الرئيسي للقلادة هو السلسلة أو الحبل الذي يلتف حول الرقبة. غالبًا ما تحتوي القلادة على مرفقات إضافية معلّقة أو مدمجة في القلادة نفسها كالبندانت، وهذا النوع ترند هذا العام. تتضمن هذه المرفقات عادةً المعلقات، والمواد الثمينة وشبه الكريمة مثل الماس واللؤلؤ والياقوت والزمرد والعقيق والصفير. إنّها مصنوعة من العديد من أنواع مختلفة من المواد وتُستخدم لأشياء كثيرة.

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قلائد طويلة كوشاح

قلادة طويلة



القلادات الطويلة ترند أيضًا هذا العام، ولا شكّ أنّ هذا سيساعد على إضفاء أناقة على اطلالتكِ كما لاحظناها على منصات العروض. في عروض بالمان، وغابريلا هيرست كان واضحًا عودة التشوكر بقوّة. فيما خلال عروض فيرساتشي، وإيلي صعب كانت واضحة القلادات الطويلة والتي تمّ ربطها كوشاح على الرقبة.... هذه القلائد غالبًا ما يتم ارتداؤها ملفوفة مرات عدة حول الرقبة؛ يمكن عقد أطرافها بطرق مختلفة. يشتمل هذا النوع من القلادة أحيانًا على حلقة في أحد الطرفين أو كلا الطرفين.

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قلائد طويلة مستوحاة من العودة إلى الطبيعة

سلاسل من جيامبتيستا فالي

لا يلزم صنع المجوهرات من الماس لكي تكون ثمينة. لقد رأينا تصميمات متواضعة من برادا، ودبابيس خشبية في مياو ميو، وقلائد طبيعية جدًّا في سيمون روشا، وأكثر من ذلك بكثير. فقد حاول المصممون رفع القطع البسيطة إلى أغلى قيمة بين المجوهرات.

قلائد طويلة بسلاسل معدنية

قلائد فالنتينو

ازدهر اتجاه قلادة العملات المعدنية سريعًا في عودة قلادات الطبقات كطريقة جديدة لتقديم المجوهرات، عبر ارتداء قلادات بسلاسل عدة. بدءًا من الطبقات الموجودة على طبقات سلاسل الذهب إلى المعلّقات العتيقة، أصبحت طبقات قلاداتكِ فنًّا أتقنته الفتيات والمدونّات الشهيرات وجعلنه موضة منذ عام 2018 .