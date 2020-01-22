اطلالات متنوعة من وحي الفاشينيستا ماريا عليا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - ماريا عليا مدونة موضة عالمية، لها أسلوب مميز باعتماد الأزياء المختلفة والتي تُلهم به كثير من الصبايا المحجبات، خاصًة باطلالات تجمع بين الأسلوب الشرقي والغربي بطريقة عصرية.

وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة من أبرز اطلالات الفاشينيستا ماريا عليا، لتستلهمي منها بعض الأفكار لاطلالتكِ.

البلوزة بقصّة مائلة مع البنطلون الواسع

البلوزة بقصّة مائلة مع البنطلون الواسع





موضة البلوزات بالقصّات المائلة من الموديلات التي ظهرت في أوائل الألفينات، ولكنها اختفت لفترة كبيرة، وها هي بدأت بالظهور من جديد، كالبلوزة البيضاء التي اعتمدتها ماريا عليا، مع البنطلون الواسع.

وقد نسقتْ ماريا اللوك شنطة باللون الأحمر الجرئ، وارتدتها بطريقة الكروس والكتف بالوقت نفسه، وهي اللمسة المجنونة التي تعتمدها ماريا عليا بالكثير من اطلالتها المختلفة.

تابعي المزيد: كيف تنسقين الجيب البليسيه للمحجبات في شتاء 2020؟

طريقة تنسيق البليزر الشتوي من ماريا عليا

طريقة تنسيق البليزر الشتوي من ماريا عليا





أما موضة البليزر فيمكنكِ تنسيقها بالطريقة الكلاسيكية بالاعتماد على البنطلون الواسع، واختيار بليزر مع قصّة ضيقة قليلا تبرز رشاقتكِ، لاطلالة كلاسيكية مناسبة لأوقات العمل، كما أنها مناسبة للشابات مع اعتماد الألوان العصرية كاللون الطوبي للبنطلون.

تابعي المزيد: ملابس محجبات باللون الأبيض موضة موسم شتاء 2020



فساتين عصرية بألوان شبابية

الفساتين العصرية بألوان شبابية





لفتنا هذا الفستان باللون الأصفر الخردلي الذي اعتمدته ماريا عليا، مخطط بالطول مناسب للصبايا صاحبات القوام النحيف، مع كشكشة بسيطة من الجزء السفلي، ربما برزت ولو قليلًا قصر القامة لدى ماريا، تحديدًا عندما نسقت الشنطة باليد القصيرة مع اللوك.

تابعي المزيد: الأبيض موضة شتاء 2020 وطرق تنسيقه من وحي الفاشينيستا المحجبات

Advertisements

الجمبسوت الجلد ستايل جرئ للمحجبات

Caption



واحد من اطلالات ماريا التي تعتمد على لمسات جنونية هو اختياره للجمبسوت مع قصّة الساق الواسعة، نسّقتها مع حذاء Saftey ضخم، وتوربان بألوان النود، لاطلالة تناسب الصبايا الجريئات.

اقرئي أيضًا:

تنسيق جوارب للمحجبات على طريقة الفاشينيستا مريم محمد

موديلات فساتين كم طويل للمحجبات موضة شتاء 2020

صيحات ملابس جلد على غرار الفاشينيستا المحجبات