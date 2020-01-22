معاطف ملونة موضة 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:43 مساءً - لم تنحصر ألوان المعاطف الشتوية هذا العام في النغمات الداكنة الكلاسيكية بل شهدت مجموعات أزياء 2020 حضور كبير للموديلات المصممة بألوان فاتحة وأحيانًا صارخة، استوحي من اطلالات الفاشينيستا المحجبات طرق تنسيق المعاطف الملونة بأسلوب مرتب بعيد عن المبالغة.
معاطف ملونة منفوخة موضة 2020
لا تزال موضة السترات والمعاطف المنفوخة مسيطرة على إتجاهات 2020، اختاري معطف باللون الرمادي ونسقيه مع كنزة وبنطال واسع باللون الأسود لإطلالة نهارية تؤمن لكِ الراحة والدفء وأنتعلي حذاء رياضي يمزج بين اللونين الأبيض والأسود.
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معاطف بألوان صارخة موضة الموسم
إن كنتِ من صاحبات الذوق الجرئ فبالتأكيد ستعجبك صيحة المعاطف المصممة بألوان صارخة كالفوشيا والبرتقالي والأحمر والتي نرشحها بقوة للسمراوات وننصحك بتنسيقها مع أزياء بألوان حيادية وطرحة بيضاء على غرار الفاشينيستا مرمر كما يمكنك ارتداوئها مع فساتين ترتان من وحي إطلالة ميلانيا الترك.
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معاطف بطبعة houndstooth موضة 2020
غلبت طبعة الـ houndstooth على اطلالات أشهر مؤثرات الموضة المحجبات، استعيني بمعطف مزين بهذه الطبعة الرائجة لإطلالة مونوكروم فخمة ونسقيه مع قميص أسود وبنطال أسود بقصة مستقيمة وأنتعلي بوت أسود قصيرة، ستايل فخم يمكن أن تتوجهي به إلى المكتب.
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معاطف بدرجات البيج الفاتحة موضة 2020
وبخلاف الألوان الجريئة والقوية، اختارت الفاشينيستا المحجبات المعاطف الخفيفة المصممة بالألوان الترابية وفي مقدمتها البيج الفاتح، جربي تنسيقها مع كنزة وتنورة صوف مستقيمة القصة يفضل أن يكونا بلون متطابق لإطلالة ناعمة تزيدك طولًا من وحي أناقة مؤثرة الموضة فاطمة حسام وأنتعلي حذاء مسطح لخطوات مريحة.
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