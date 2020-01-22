هدى المفتي عن علاقتها بمحمد الشرنوبي: "ده زي أخويا"

قالت الفنانة الشابة هدى المفتي، إنَّه يوجه إليها دومًا تساؤلًا حول علاقتها بالفنان محمد الشرنوبي، قائلة: "الناس في الشارع بتسألني عنه، والناس حابة تشوفنا مع بعضنا، وشرنوبي زي أخويا".

وأضافت "هدى"، خلال حوارها مع الإعلامية زهرة رامي، بإذاعة "إنيرجي": "دوري في فيلم (بنات ثانوي) لم يتقابل مع دور شرنوبي، لكن وجودنا في عمل واحد كان مطمني، وأنا قولتله إن وشنا حلو على بعض".

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واستكملت أنَّها ضد فكرة ربط اسمها باسم فنان آخر، معقبة: "رغم أنه مفيد وجود اتنين الجمهور بيحب يشوفهم سوا ومفيش مانع لو اشتغلوا مع بعض في وجود ورق كويس، مش بحب اسمي يتربط بحد، أنا ممثلة طماعة".

وواصلت "هدى"، أنَّها تسعى من خلال أعمالها تقديم توعية ما بقضية ما، مؤمنة بأن دور الفن هو تسليط الضوء على المشكلات وليس بالضرورة حلها.

وعن دورها في حكاية "ما تيجي يا مليجي"، بالجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، قالت "هدى"، إنَّ "الفن استطاع تسليط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل إيجابي"، متابعة: "كلنا عندنا احتياجات خاصة لو مش جسدية فهتكون نفسية أو عقلية".