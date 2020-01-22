من أجل الفرار من الزواج.. رجل وأصدقائه يختلقون قصة اختطافه

مع اقتراب موعد زفافه، شعر فجأة الرجل البالغ من العمر 55 عاما، أنه لن يستطيع الزواج من خطيبته، فقام بـ "فبركة" حادث اختطافه بمساعدة أصدقائه.

روى الرجل الخمسيني لأصدقائه المقربين، تفاصيل عدم رغبته في الزواج، فاقترحوا عليه فبركة قصة اختطافه، فوافق عليها على الفور.

ولكن يبدو أن العريس وأصدقاءه لم يخطر ببالهم، أن الشرطة ستبحث عنه في كل مكان، فقد انتشرت دوريات شرطة في مداخل ومخارج الشوارع والمدن، وكان البحث عن الرجل الخمسيني هو أولويتهم.

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حيث تنتشر في كولومبيا حوادث السرقة والخطف بغرض الابتزاز، وأبلغ أصدقاء الرجل برواية خيالية أنهم رأوه يختطف على دراجة نارية من قبل مجموعة من الأشخاص.

وعندما تفاقمت القصة وبدأ الجميع في البحث عن الرجل، شعر أصدقاؤه بأنهم في ورطة، فأبلغوا الشرطة برغبته في التخلي عن زوجته لذا اختلقوا تلك القصة، وهم يواجهون تهمة إزعاج السلطات، وقد تصل عقوبتها إلى 6 أشهر.

أما الرجل فوجد في مدينة مختلفة، مختبئا عند أحد أقاربه، وقد ألغي حفل الزفاف بالفعل، وانكشفت الحيلة التي كان يرغب في ترك خطيبته بها.