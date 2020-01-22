يونيسف: ثلث الفتيات الأكثر فقرًا في العالم لم يلتحقن مطلقا بالتعليم

كشفت دراسة حديثة لمنظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة، "يونيسف"، أن نحو ثلث الفتيات المراهقات في العائلات الأكثر فقرًا في العالم، لم ينخرطن في التعليم مطلقا.

وأجريت الدراسة، التي حملت عنوان "مواجهة أزمة التعليم: حاجة ملحة لتمويل أفضل لتعليم الأطفال الأكثر فقرًا"، في 42 دولة من خلال المعلومات المتاحة.

وذكرت الدراسة أن 44% من الفتيات و34% من الفتيان الذين ينتمون للعائلات الأكثر فقرا لم يذهبوا للمدرسة مطلقا أو تسربوا بعدها من التعليم الأساسي.

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وأجريت الدراسة بمناسبة اجتماع وزراء التعليم في المنتدى العالمي للتعليم، في ضوء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وكشفت الدراسة، أن دول "بربادوس والدنمارك وأيرلندا والنرويج والسويد"، كانت الدول الوحيدة التي وزعت مصادر التمويل على التعليم بالتساوي بين العائلات الأكثر ثراء والأكثر فقرا.

ومن بين التسعة عشر دولة الأعلى دخلا، ذكرت الدراسة، أن نسبة 18.6% من المصادر المخصصة للتعليم تذهب لنسبة 20% من العائلات الأكثر فقرا، بينما ذهبت نسبة 21.7% لنسبة 20% الأكثر ثراء.

وعلى العكس، ففي الدول الثماني الأقل دخلا، تم تخصيص نسبة 10.3% فقط لتعليم الأطفال الأكثر فقرا، بينما خصصت نسبة 37.9% لأطفال العائلات الأكثر ثراء.