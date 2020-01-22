"رسائل روح" اسم اختارته الكاتبة رحمة يس، حتى يكون عنوان كتابها الأول في معرض القاهرة للكتاب هذا العام، "عزيزي" و"أوجاع روح"، مشاعر إنسانية وعاطفية حاولت من خلال كتابتها التعبير عنها.
بدأت التأليف من ثانوية عامة، "كل رسالة في الكتاب ليها تفاصيل شبه حياتنا اليومية"، جاء اختيارها اسم الكتاب بسبب اللقب الذا أطلقه البعض عليها "روح"، حتى يتحول إلى عنوان كتابها، "كل اللي قرأ كتاباتى أطلقوا عليا اسم روح لأني بعبر بشكل أو بآخر عن الكلام اللى في القلب والروح واللي غالبا محدش بيعرف يعبر عنه فقررت إنها تبقى رسائل روح من الروح ولكل روح وقلب".
سنوات من الجد والكفاح شعور فرحة باتخاذها قرار النشر الورقي، "خدت قرار النشر الورقي بعد تردد كتير مع قلق ومسئولية إن كتابتي ترتقي بمشاعر وتفكير أي قارئ هيقرأ ليا"، وفق حديثها لـ "هُن".
تتمنى "رحمة"، ترك أثر في الحياة، "نفسي يكون تأثيري إيجابي ذو قيمة وإن شاء الله المعرض الجاي أكون موجودة برواية مختلفة من حيث الفكرة واللغة هيكون لغة فصحى بسيطة ومناسب لأي فئة عمرية من القراء بداية من سن الرشد 16 سنة".
كانت المواقف الصعبة التي مرت بها ورغبتها في تحقيق حلمها سببًا للتفكير في خروج الكتاب إلى النور كما ذكرت.
كانت هذه تفاصيل خبر "رسائل روح".. رواية رحمة يس في معرض الكتاب: حلم سنين اتحول حقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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