مجموعة ديور لربيع 2020.. المرأة أكثر من مجرد رحم للإنجاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتتحت المصممة ماريا غراتسيا شيوري أسبوع أزياء الهوت كوتور في باريس بتقديم أحدث مجموعاتها لدار الأزياء الفرنسية ديور لربيع 2020.

عادت ماريا بإحدى موضوعاتها المفضلة، وهي الحركة النسوية التي دمجتها مع الأساطير اليونانية. وتحت شعار "ماذا لو حكمت النساء العالم؟" عرضت ماريا الكثير من الصور الظلية الذهبية المزينة بالأهداب، وبدلات الخياطة الراقية والفساتين البيضاء الناعمة.

تعاونت المديرة الإبداعية مع الفنانة النسوية الأمريكية الشهيرة جودي شيكاغو لتصميم المدرج الذي أتى على شكل رحم أطلقت عليه اسم "Female Divine"، مزين بلوحات مطرزة يدويًا بعبارات وأسئلة نسوية قامت الفنانة بتصميمها بالتعاون مع طالبات إحدى المدارس في الهند.

ووفقًا لملاحظات العرض، كانت المجموعة تكريمًا لقوة الأنثى ودورها في المجتمع والذي يتجاوز فكرة الإنجاب، لذا كانت الرسالة وراء العرض هي أن المرأة أكثر من مجرد رحم.

وعلى المدرج قدمت تشيوري أجمل تشكيلة من الفساتين المستوحاة من زي الـ "Peplos" من الثقافة اليونانية القديمة والتمثيلات اليونانية في أثينا، فبرزت فساتين حريرية ناعمة متدفقة بقصات أنثوية وبظلال معدنية لامعة خصوصًا الظلين الذهبي والفضي والبرونزي.

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وشملت المجموعة أيضًا بدلات "توكسيدو" بلمسات ذكورية، والفساتين الأميرية ذات القماش الفضفاض والانسيابي مزينة بأحزمة على شكل حبال مضفرة على مستوى الخصر وبأهداب على مستوى الأكمام والأطراف، إلى جانب كابات منسدلة من قماش التافتا والساتان المزينة بتطريزات الورود.

وتم تنسيق معظم الإطلالات مع إكسسوارات ومجوهرات دراماتيكية شملت الصنادل الجلدية المسطحة، والمصنوعة من حبال مضفرة إلى جانب إكسسوارات الرأس الذهبية والقلائد والأساور والأقراط التي تم تصميمها على شكل أوراق الأشجار ذات الطابع الإغريقي من توقيع المصمم ستيفان جونز.

أما بالنسبة للإطلالة الختامية، فكانت عبارة عن فستان يتميز بدائرة منمقة حول منطقة الرحم في إشارة إلى موضوع العرض.

وشهد العرض حضور نخبة من المشاهير أمثال أوما ثورمان، دوتزن كروز، بيانكا جاغر، أليكسا تشانغ، وغيرهن.

يذكر أن ماريا غراتسيا قد تبنت موضوع الحركة النسوية منذ توليها منصب الإدارة الإبداعية للعلامة الفرنسية في سنة 2016، حيث اجتاح قميص التيشرت الذي يحمل عبارة "علينا أن نكون جميعاً نسويات" من مجموعتها الأولى ساحة الموضة في تلك الفترة، وارتدته العديد من أشهر النجمات في مناسبات مختلفة، وليست المصممة الوحيد التي تدافع عن قوة المرأة من خلال الأزياء، حيث تحرص ميوشيا برادا على تضمين هذا الموضوع في مجموعتها لكن بطريقة سلسة وغير واضحة، إلى جانب المصممة فيلو فيبي وأيضًا المصممة دونا كاران، لكن تبقى ماريا المصممة الوحيدة التي تظهر الموضوع بقوة ووضوح في مجموعاتها.