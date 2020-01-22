الامارات | أسد يسحب طفلاً من رقبته.. ووالده ينقذه بمعجزة

شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يسحب طفلاً من رقبته.. ووالده ينقذه بمعجزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم أسد أسرة مكونة من ستة أفراد أثناء سيرها في متنزه بإحدى حدائق الحيوانات في ولاية كاليفورنيا، إذ خطف طفلاً عمره ثلاث سنوات من رقبته، لكن والد الطفل نجح في إنقاذه من بين أنياب الأسد بمعجزة، بحسب «فوكس نيوز».

ووفقاً للموقع فإن أفراد الأسرة كان يسيرون في منتزه وايتينغ رانش وايلدرنيس في مدينة ليك فورست بكاليفورنيا، عندما وقع الحادث، إذ كان أحد الأطفال وعمره ثلاثة أعوام يسير أمام والده قبل أن يهجم عليه فجأة أسد جبال.

وأوضح الموقع أن الأسد الذي ظهر فجأة التقط الطفل من رقبته، لكن الأب سارع بضربه بحقيبة ظهر مما جعل ذلك الحيوان المفترس يفلت الطفل الصغير، ويأخذ الحقيبة بدلاً منه، ويقفز إلى إحدى أشجار المنتزه.

وذكرت هيئة مكافحة حرائق مقاطعة أورانج أنه جرى نقل الطفل إلى أحد المستشفيات، إذ أكد الأطباء أن حالته مستقرة، فيما قال مسؤولون في الحديقة إن الأسد قد جرى قتله لاحقاً.