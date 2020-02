الامارات | تعاون بين "موقع أرتيزار" و"مقهى The J Café" في يوسك لترويج أعمال فنانين في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين "موقع أرتيزار" و"مقهى The J Café" في يوسك لترويج أعمال فنانين في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتعاون متجر الفنون عبر الانترنت أرتيزار Artezaar.com مع مقهى The The J Café في متجر يوسك للتنظيم معرض من مجموعة أعمال فنية رائعة ومختارة لفنانين محليين.

وتهدف الشراكة إلى تسليط الضوء على أهمية القطاع الفني في المنطقة و تسهيل تداول أجمل القطع الفنية لتصبح بمتناول الجميع.

كما تميزت الشراكة الجديدة بين معرض أرتيزار للفنون عبر الأنترنت ومقهى The J Café في يوسك بتقديم منصة جديدة للفنانين المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعرض أعمالهم الفنية بأسعار مدروسة لتصبح سهلة المنال و بمتناول الجميع .

وسيتيح التعاون بتحويل مقهى The J Café في يوسك، أم سقيم إلى معرض واسع من الأعمال الفنية المذهلة ، التي تم رسمها في الإمارات من قبل فنانين محليين.

وصرحت لينا كيولاني أحد مؤسيي "أرتيزار " الفنانون المشاركون في موقعنا هم روح "أرتيزار". و كوننا فنانين، فنحن نعشق التعاون مع زملائنا الفنانين، ونفخر بأننا نفهمهم. تحتضن دولة الإمارات العديد من المواهب المذهلة!

وتابعت لينا متحدثة عن الشراكة بين موقع أرتيزار ومقهى The J Café في يوسك "غير أن معظم الفنانين لا يحصلون على فرصة عرض أعمالهم والوصول للمشتريين المناسبين. حيث يمكن لمحبي الفن العثور بكل سهولة على القطعة الفنية الثالية لمنازلهم أو مكاتبهم."

تضيف تينا ثواني، المؤسس المشارك لأرتيزار : " تحولت دبي إلى وجهة هامة لمحبي الفن و الثقافة خلال الأعوام الماضية ، راعية مجتمع زاهر و ناجح من الفنانين المحليين و الإقليمين . يبتكر الفنانون الناشئون في الحقيقة قطعًا فنية رائعة الجمال وبأسعار مدروسة جدا."

ويقول مايكل دانييل، مدير الأغذية والمشروبات في مقهى The J Café :" يسعدنا التعاون مع متجر أرتيزار لتنظيم هذا المعرض المتميز لعرض القطع الفنية الرائعة لفنانين محليين مقهى The J Café في متجر يوسك.

تابع دانييل بالقول: "تتيح لنا هذه الشراكة الفرصة لتسليط الضوء على مواهب الفنانين الرائعة من كل الأعمار . من لوحة الفنية المميزة من رسم ليزا سالم ، الطفلة ذات الموهبة التي لم تتجاوز من العمر الست سنوات ، إلى الفن الدرامي لإيما سكينر ، التي خصصت جزء من أرباحها لمشاريع الحفاظ على المحيطات ، يسمح لنا المعرض بتعزيز علاقتنا مع المجتمع المحلي والمساعدة في ترويج الفن و الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

يذكر أن موقع "أرتيزار" تأسس على يد سيدتين، تينا ثواني و لينا كيولاني، و كل منهما فنانة أسست نفسها بنفسها ، تحملوا مسؤولية توصيل رسالة الفن لمختلف طبقات المجتمع. حيث واجهت السيدتان تحديات لتسويق أعمالهما الفنية ومن هنا أتت فكرة الموقع.

يهدف أرتيزار اليوم إلى دعم مجتمع الفن في دولة الإمارات العربية المتحدة و كل مايتعلق بمجال الفنون، حيث يمكن لأي فرد يرغب بشراء قطعة فنية أن يعاين اللوحة الأصلية أو القطعة الفنية و ثم شرائها من قبل الفنانين الناشئين . يعتبر المتجر الألكتروني موقعا لأكثر من 100 فنان و يتضمن أكثر من 850 قطعة فنية مسجلة على الإنترنت (artezaar.com, @artezaar) .

وتتميز مقهى The J Café بانها ابتكار محلي ذات طابع عصري تم إطلاقها في يناير 2018 داخل متاجر يوسك للأثاث والمفروشات في الإمارات العربية المتحدة. يوفر المقهى أجواء منزلية تسمح للضيوف بالاستمتاع بالمعجنات والمخبوزات الطازجة والكعك اللذيذ والوجبات الخفيفة وأفضل قهوة في المدينة بأجواء أنيقة. تماشيا مع روح وفلسفة العلامة التجارية الاسكندنافية، يقدم لك قائمة طعام عالية الجودة وبأسعار معقولة، تناسب كل الأذواق. بالإضافة إلى المقهى The J Café في فرع يوسك بأم سقيم ، تم افتتاح The J Café الآن في مركز برجمان بمتجر يوسك وسيتم افتتاح المزيد من الفروع له في دبي وأبو ظبي في النصف الأول من عام 2020.

