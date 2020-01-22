الأزرق يغزو عالم الأثاث والديكور في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- قالت خبيرة الأثاث الألمانية جابرييلا كايزر إن الأزرق يغزو عالم الأثاث والديكور في عام 2020؛ حيث إنه يلون الجدران والأرائك والمقاعد والخزائن والطاولات والإكسسوارات المنزلية المختلفة. وأوضحت محللة اتجاهات الأثاث والديكور أن الأزرق المستوحى من لون السماء والبحر يشيع أجواء الهدوء والسكينة ويبعث على التفاؤل والإقبال على الحياة. وأشارت كايزر إلى أن الأزرق يطل بطيف لوني واسع يمتد من درجات الباستيل الحالمة وصولا إلى الدرجات الداكنة كالأزرق الملكي، والذي يعد مناسبا للجدران بصفة خاصة.

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