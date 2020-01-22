عدو رشاقتك.. تعرف على أضرار هرمون الكورتيزول

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن هرمون الكورتيزول له أضرار بالغة على الصحة؛ حيث إنه يؤدي إلى البدانة من ناحية ويتسبب في الإصابة باضطرابات النوم من ناحية أخرى.

وأوضح المركز الألماني أن هرمون الكورتيزول، الذي يتم إفرازه عند الشعور بالتوتر النفسي، يؤدي إلى مقاومة الأنسولين في الجسم، ومن ثم تخزين الدهون بشكل متزايد، خاصة في منطقة البطن.

كما يتسبب هرمون الكورتيزول في اختلال إيقاع الاستيقاظ/النوم، ومن ثم الإصابة باضطرابات النوم وما يترتب عليها من الشعور بالتعب والإرهاق وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود.

ويمكن مواجهة هذه المخاطر من خلال محاربة التوتر النفسي وذلك بالمواظبة على ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل، مع مراعاة خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية.