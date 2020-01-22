كشفت الفنانة نيكول سابا حقيقة حملها في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".
ونفت نيكول سابا خبر حملها المُتداول قائلة: "أنا امبارح نمت وصحيت اليوم على تهاني مبروك على الحمل ويسألوني إنتي حامل والصراحة فال حلو والله يجيب الخير لكن الموضوع إشاعة".
وأضافت: "المفروض إني أذكى من كده لو عايزة أعلن عن حملي لو حصل أكيد مش هعلنوا من وراكم وبصورة وبالطريقة دي أكيد هكون ابتكارية أكتر وأفتكر إني أذكى من كده".
واستكملت: "خليني أقول إحنا في 2020 في ظل اللي بيحصل في الدنيا أنا إنسانة متصالحة مع حالي وحياتي وزوجي واللي بيعرفني كتير كويس بيعرف نفسيتي وحالتي وعقلي وأنا مش ناقصة معقدين ومكبوتين".
وتابعت: "حدث مهم زي ده في حياتي هيتعلن بطريقة تليق بالحدث وحبيت أوضح ده".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول شائعة حملها.. نيكول سابا: مش ناقصة معقدين ومكبوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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