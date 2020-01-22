مسموح به ولكن بشروط.. إليكِ المعدل المثالي من الشاي الأسود أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:

يجب على السيدات الحوامل انتقاء الأطعمة والمشروبات قبل الإقدام على تناولها، لأن الجنين يتأثر بالنظام الغذائي الذي تتبعه الأم، ولهذا السبب، لا بد من احتساب كمية الكافيين التي يتم الحصول عليها على مدار اليوم قبل الإقدام على شرب الشاي الأسود، المعروف بمحتواه العالي من هذه المادة المنبهة.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، تأثير الشاي الأسود على الحامل، والمعدل المثالي منه، وفقًا لموقع "Parenting.firstcry" .

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