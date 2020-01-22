5 نصائح تُسهل عليكِ تنظيف المنزل في دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

قد تقضي يومكِ بالكامل في محاولة الوصول إلى الأماكن الصعبة المراد تنظيفها، وقد تُنفقين الكثير من المال على المنظفات، ولكن الأمر أسهل بكثير مما تعتقدين، نقدم لكِ مجموعة من النصائح التي تساعدك في التنظيف بأقل وقت وجهد وفقاً لموقع "Brite site":

- إزالة بقع الحنفيات

بقع الماء على الصنبور تولد البكتيريا، وتُقبح من شكلها، لذا عليكِ تنظيفها، عن طريق نقع منشفة ورقية في الخل ولفها حول الصنبور ونتركها لمدة تتراوح من 30 - 60 دقيقة.

- إزالة الأوساخ من السجاد باستخدام المكواه

كل ما تحتاجين إليه هو الأمونيا، والماء الساخن، وزجاجة الرش، وعدة مناشف نظيفة وآمنة للون، ومكواة.

قومي بعمل خليط المكون من الأمونيا والماء الساخن، بحيث يكون معيار الماء الساخن ضعف معيار الأمونيا، ثم رشي الخليط على المنطقة المتسخة في السجاد وضعي المنشفة النظيفة فوقه، ثم ضع المكواة الساخنة على المنشفة وحركيها ببطء.

- التخلص من الروائح الكريهة

ضعي قطعة صغيرة من الليمون في كل قالب من مكعبات الثلج، ثم املئيها بالخل الأبيض واتركيها بالفريزر تتجمد، بعد ذلك اخرجيها وتكون جاهزة للتخلص من الروائح الكهريهة.

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- تبيض الملابس دون استخدام مبيض

ستحتاجين إلى الماء وعصير الليمون وبيروكسيد الهيدروجين، امزجي 12 كوبًا من الماء و1/4 كوب من عصير الليمون وكوب من بيروكسيد الهيدروجين في وعاء كبير، ثم قومي بإضافة 2 كوب من الخليط في الغسالة.

- تنظيف شُعل البوتجاز

صبي بعض من الأمونيا في كيس سّحاب، وضعيها بإحدى الشُعل المراد تنظيفها وأغلقيه واتركيها بالكيس حتى صباح اليوم التالي، ستلاحظين إذابة طبقة الدهون من عليها، واغسليها بعد ذلك باستخدام أسفنجة الصابون.

- تنظيف لوحة تقطيع الطعام

اعصري الليمون باليد وحركي القشر في جميع أجزاء البقع الموجودة على لوحة التقطيع، ثم تعريض لوحة التقطيع لأشعة الشمس لبضع ساعات ثم غسلها بالصابون.

في حالة تنظيفها ليلاً وعدم وجود أشعة الشمس نقوم بفرك الليمون على لوحة تقطيع الطعام ومعه الملح الخشن.