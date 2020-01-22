ريهانا بإطلالات كاجوال غريبة وخارجة عن المألوف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:42 صباحاً - لطالما أثارت ريهانا Rihanna الجدل باطلالاتها الغريبة التي تنسقها وتعتمدها في مناسبات مختلفة، حيث ومنذ دخولها عالم الفن، اعتمدت النمط الجريء في الموضة، وكانت حريصة دائمًا على تميزها من خلال اختيار التصميمات المختلفة، والتي في الكثير من الأحيان تكون مصمّمة خصيصًا لها، ومؤخرًا أطلقت علامتها الخاصة للأزياء الجاهزة، وأصبحناها نراها في تصميمات تحمل توقيعها، واليوم جمعنا صور ريهانا باطلالات كاجوال غريبة اختارتها في مناسبات ومشاوير يومية مختلفة، شاهديها واخبرينا رأيكِ بها.



لوك رياضي كاجوال نسقته ريهانا في المطار:

لوك رياضي كاجوال اعتمدته ريهانا



تعتمد ريهانا Rihanna دائمًا اطلالات مريحة أثناء السفر، وهذه الاطلالة رصدناها لها في المطار وقد اختارت فيها ملابس رياضية مؤلفة من بنطلون وسويتشرت من القطن باللون الرمادي، ومن فوقهما اعتمدت جاكيت من الجلد مبطنًا بالصوف باللون الزيني الغني، وأكملت اللوك بقبعة سوداء وحذاء رياضي أبيض، ومجوهرات باللون الفضي.





تنسيق كاجوال في الجينز اعتمدته ريهانا:

اطلالة في الجينز الممزق اعتمدتها ريهانا





في أحد المشاوير الصباحية شاهدنا ريهانا Riahnna وقد اختارت قميصًا أبيض بقصة واسعة مع بنطلون جينز ممزق باللون الأزرق، وحقيبة كلاتش بتصميم مميز مصنوعة من الفرو الأبيض من لويس فويتون Louis Vuitton وصندل بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك، ومجوهرات ذهبية ذات طابع شبابي.

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ريهانا باطلالة كاجوال في التيشرت والبنطلون الجلد:

تنسيق في التيشرت والبنطلون الجلد اعتمدته ريهانا



تنسيق لافت اعتمدته ريهانا Rihanna جمع بين النمط الكاجوال والنمط العصري، حيث اختارت بنطلون سكيني من الجلد باللون الأخضر الفاتح، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من اللون نفسه، لكن مصنوع من الساتان، وتيشرت قطنية باللون الأبيض ووشاح مميز من الفرو باللونين الأخضر الفاتح والأسود، واختارت مع اللوك مجوهرات ماسية ونظارات شمسية عصرية.





اطلالة من ديور اعتمدتها ريهانا:

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لوك من ديور نسقته ريهانا



نسقت ريهانا Rihanna اطلالة مسائية كاجوال ذات طابع مبتكر من ديور Dior، وقد اختارت فيها فستان ميدي معرقًا، ومن فوقه معطف طويل باللون الكحلي، ونسقت مع اللوك شنطتَيْ يد معرقتين أيضًا، وصندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي، وقبعة ذات تصميم بحري.





ريهانا باطلالات كاجوال غريبة وخارجة عن المألوف نسقتها في مناسبات مختلفة، جمعناها لكِ بالصور، شاهدي صور الاطلالات واخبرينا رأيكِ بأسلوبها الكاجوال في الموضة.

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